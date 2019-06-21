Татар-информ

21 июня 2019, 08:10

Общество

В Казани новорожденным дали имена Лев, Тимербулат, Ариэлла и Мелания

Рекомендуем

Общество

В Казани новорожденным дали имена Лев, Тимербулат, Ариэлла и Мелания

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 315 детей.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Лев, Зуфар, Назар и Тимербулат, и такие женские, как Ариэлла, Ася, Лера, Марта, Мелания, Нина и Элиза.

При этом самыми популярными в столице республики на минувшей неделе среди мужских имен стали Адель, Амир и Карим, а среди женских – Аделина, Амина, Малика и Марьям.

Всего в городе с 10 по 16 июня родились 315 детей: 146 девочек и 169 мальчиков. Самой юной матери исполнилось 19 лет, тогда как самому молодому отцу – 22 года. Возраст самого зрелого отца равнялся 48 годам, а самой зрелой матери – 45.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы назвали своих новорожденных детей такими именами, как Арон, Делия, Иллария и Самуэль

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казань вошла в число лучших городов России для катания на скейте
Новости дня
09:37
В Татарстане автоинспекторы помогли женщине, у которой на трассе случился инсульт

ЧП произошло на 241-м километре трассы Казань – Оренбург.

09:34
В Казани выберут самую интеллектуальную, спортивную и творческую семьи

Участники будут бороться за победу в номинациях «Спортивная семья», «Интеллектуальная семья» и «Творческая семья».

09:24
Многофункциональным центрам планируют передать право оказывать все виды госуслуг
08:58
Мамадышские школьники победили на республиканском этапе фестиваля ГТО

В фестивале ГТО участвовали 112 учащихся из 14 районов Татарстана.

08:42
В России введены новые правила выплат вкладчикам банков-банкротов
08:26
Казань вошла в число лучших городов России для катания на скейте

Наиболее комфортным городом для скейтбордистов оказался Санкт-Петербург.

08:10
В Казани новорожденным дали имена Лев, Тимербулат, Ариэлла и Мелания

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 315 детей.

07:52
Минниханов посетит собрание акционеров «Татнефти» и совещание в Уфе по обращению с отходами

Татарстан с 1 января 2019 года перешел на новую схему сбора и утилизации бытовых отходов.

07:34
Врачи назвали самый смертельный вид рака в России
07:20
Татарстанцы завоевали восемь медалей на VIII чемпионате мира по кунг-фу

В активе сборной республики – три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

07:05
Жители Удмуртии смогут летать в Москву через татарстанский аэропорт «Бегишево»

Открывается рейс Москва – Ижевск – Москва с единым билетом «самолет + автобус».

06:46
Нижнекамск возобновит фестивали автозвука

Регистрация для участников продлится до 28 июня.

06:28
Для предотвращения загрязнения Степного Зая высадили более 70 тыс. деревьев

Зеленый пояс предотвратит попадание в реку и ее притоки диффузионных стоков с полей.

06:14
Движение на новой дороге по улице 30 лет Победы в Нижнекамске запустят в августе

В Нижнекамске строят новую дорогу за 91,5 млн рублей.

05:21
Студенты заинского колледжа впервые сдали экзамены по стандартам WorldSkills

Демонстрационный вид итогового испытания проводился для заинских студентов впервые – в качестве пилотного проекта.

04:46
В селе Мордовская Кармалка Лениногорского района проведут моления в честь лесного хозяина – медведя

В Лениногорском районе отметят республиканский праздник мордовской культуры «Балтай».

03:51
В Нижнекамске 22 июня проведут митинг с участием ветеранов войны и памятные акции

С наступлением сумерек нижнекамская телевышка засветится в соответствии с памятной датой.

02:11
Заинским детям в пришкольных лагерях устроили большие космические путешествия

Ребята посетили «Планету театра», «Планету логики и смекалки», «Созвездие рекордов» и «Созвездие силачей».

01:49
В Альметьевске впервые проведут Международный день йоги

Всех посетителей парка ждет праздничная спортивная программа от профессиональных тренеров из студий и школ Альметьевска.

00:31
Заинские виолончелисты выступили на большой московской сцене

Воспитанники педагога Люции Кадыровой выступили на большом концерте «Весь мир – театр», который состоялся в Российском национальном музее.

20.06 23:43
В елабужском парке «Чебурашка» стартовали работы по благоустройству

Некогда любимый парк горожан благоустраивают по президентской программе.

20.06 23:21
Прочное покрытие, доступная среда и стеклошарики: в Казани готовят дороги к WorldSkills 2019

К выполнению строительно-монтажных работ приступили на 81 объекте.

20.06 23:10
Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов

Двое подростков из гимназии №32 и лицея №35 получили высший балл в химии, а выпускник лицея №24 на «отлично» справился с тестами по математике.

20.06 22:48
Исполком Набережных Челнов: многодетной семье Люльковичей оказывается посильная помощь

Сити-менеджер Автограда Ринат Абдуллин и его заместитель Рамиль Халимов посетили семью беженцев из Украины.

20.06 22:36
Баннерная выставка «Слава в руках труда!» откроется у Спасской башни Казанского Кремля

На красочных информационных тумбах развернется яркая летопись судеб простых людей, живших и трудившихся в Татарстане.

События