В Казани новорожденным дали имена Лев, Тимербулат, Ариэлла и Мелания

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для Казани имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Лев, Зуфар, Назар и Тимербулат, и такие женские, как Ариэлла, Ася, Лера, Марта, Мелания, Нина и Элиза.

При этом самыми популярными в столице республики на минувшей неделе среди мужских имен стали Адель, Амир и Карим, а среди женских – Аделина, Амина, Малика и Марьям.

Всего в городе с 10 по 16 июня родились 315 детей: 146 девочек и 169 мальчиков. Самой юной матери исполнилось 19 лет, тогда как самому молодому отцу – 22 года. Возраст самого зрелого отца равнялся 48 годам, а самой зрелой матери – 45.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы назвали своих новорожденных детей такими именами, как Арон, Делия, Иллария и Самуэль.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.