Стрелки из Татарстана довели до восьми число завоеванных на первенстве России наград

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана увеличили до восьми число наград, завоеванных на проходящем в Липецке первенстве России среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Во второй день состязаний представители республики заняли первое и второе места в миксте на трашейном стенде. Александр Лукоянов и Алина Ахатова стали обладателями золотой медали. В квалификации они поразили 125 мишеней из 150 возможных, а в финале опередили двоих других татарстанцев – Дмитрия Вавилова и Айсылу Абдурахманову (38 – 33).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», до этого Ахатова и Абдурахманова получили «золото» в составе татарстанской команды, а Ахатова еще и взяла «бронзу» в личном зачете.

Таким образом, по результатам прошедших в рамках первенства России соревнований по трапу в активе сборной Татарстана восемь медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые.

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