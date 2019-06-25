Татар-информ

25 июня 2019, 07:08

Спорт

Стрелки из Татарстана довели до восьми число завоеванных на первенстве России наград

Рекомендуем

Спорт

Стрелки из Татарстана довели до восьми число завоеванных на первенстве России наград

Татарстанцы стали обладателями двух медалей в миксте на траншейном стенде.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана увеличили до восьми число наград, завоеванных на проходящем в Липецке первенстве России среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Во второй день состязаний представители республики заняли первое и второе места в миксте на трашейном стенде. Александр Лукоянов и Алина Ахатова стали обладателями золотой медали. В квалификации они поразили 125 мишеней из 150 возможных, а в финале опередили двоих других татарстанцев – Дмитрия Вавилова и Айсылу Абдурахманову (38 – 33).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», до этого Ахатова и Абдурахманова получили «золото» в составе татарстанской команды, а Ахатова еще и взяла «бронзу» в личном зачете.

Таким образом, по результатам прошедших в рамках первенства России соревнований по трапу в активе сборной Татарстана восемь медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Альметьевском триатлоне свою силу воли и физическую форму проверили триста спортсменов
Новости дня
07:26
«Ковер» из Нижнекамска посоревнуется с фестивалем санок и Лигой студентов РТ

Нижнекамск заявился в номинации «Креативность» на этапе общественного голосования премии «На одной волне».

07:08
Стрелки из Татарстана довели до восьми число завоеванных на первенстве России наград

Татарстанцы стали обладателями двух медалей в миксте на траншейном стенде.

06:50
Энтомолог объяснил выбор комарами жертв для нападения
06:34
Компьютеры россиян атаковал умеющий майнить криптовалюту вирус-шифровальщик
06:16
Нижнекамску выделили 3 млн рублей на переобучение жителей предпенсионного возраста

Новой программой за шесть месяцев в Нижнекамске уже успели воспользоваться пока только около двухсот человек.

05:20
В Тетюшском районе ликвидировали несанкционированную свалку 20-летней давности

Благодаря вмешательству инспекторов после получения сигнала администрация района решила вопрос – мусор был вывезен с территории на полигон.

04:37
Горсть земли с бугульминского кладбища отправили в Московскую область

Собранную в солдатские кисеты землю с могил поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в мемориальном комплексе главного храма ВС РФ.

03:47
Заинск посетил путешественник, мечтающий объехать 1122 города России

Свое путешествие мужчина начал семь лет назад – в 2012 году в Ростове-на-Дону.

02:02
Фестиваль «полевых молений» – «Учук» соберет в Альметьевском районе чувашей Закамья РТ

Название «Учук» фестиваль получил от обряда полевого моления о благополучии села и его жителей.

01:15
В Тетюшах облагородили могилу перезахороненных останков погибшего под Ленинградом воина

В 2013 году в Тетюшах состоялась торжественная церемония перезахоронения останков защитника Отечества.

00:44
Четыре бугульминских бегуна впервые приняли участие в ультрамарофоне на Южном Урале

Каждый из татарстанских легкоатлетов благополучно преодолел свою дистанцию и успешно добрался до финиша.

24.06 23:52
Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ

Лечащий врач допустил школьницу до сдачи итогового теста.

24.06 23:40
В Елабуге назвали «Лучшего врача − 2019»

Во время подведения итого конкурса глава района Геннадий Емельянов также вручил стипендии молодым специалистам.

24.06 23:28
В Нижнекамске свой профессиональный праздник отметили сотрудники детской больницы

Многопрофильный центр проводит операции и оказывает уникальную высокотехнологичную медицинскую помощь по неонатологии и детской урологии.

24.06 23:16
Сельхозпредприятие выплатило долги по зарплате на сумму более 5 млн рублей

ООО «АФ «Дубрава» погасило задолженность перед 181 сотрудником.

24.06 23:05
Шквалистый ветер в Альметьевске повалил деревья, сорвал куски кровли с домов и конной школы

В результате разгула стихии никто из жителей или гостей Альметьевска не пострадал.

24.06 22:50
В Казани для ремонта цеха Порохового завода закупят тонну огнезащитного покрытия для древесины

Цех с вредным производством, где работают с кислотой отремонтируют за 11,5 млн рублей.

24.06 22:34
В Нижнекамске часы погибшего 75 лет назад солдата передали внучкам

В руках внучек оказались ложка, подсумок, часы, добытые поисковиками из отряда «Нефтехимик» во время экспедиции.

24.06 22:18
Татарстанские единороссы в Казани презентовали новый сайт «Национальные проекты в РТ»

На портале собрана вся информация по нацпроектам, включая данные об объектах в районах, а также раздел проекта «Фотоконтроль».

24.06 22:02
Представительница РТ примет участие в Международных детских играх-2019

Соревнования будут проводиться с 10 по 13 июля в Уфе.

24.06 21:46
В Альметьевском триатлоне свою силу воли и физическую форму проверили триста спортсменов

Участникам предстояло преодолеть дистанцию спринт индивидуально или в эстафетной команде.

24.06 21:36
Татьяна Ларионова: Проект фотоконтроля за реализацией нацпроектов набирает популярность у жителей

Татарстанская «Единая Россия» 1 июня запустила спецпроект «Нацпроекты. Фотоконтроль-2019».

24.06 21:24
Эксперт: Сабантуй на Лебяжьем озере удался благодаря диалогу власти и жителей города

Политтехнолог Алексей Куртов позитивно оценил действия казанских властей в организации национального праздника.

24.06 21:08
Диалог власти с жителями и консьерж-сервис: в Казани обсудили развитие городской среды

В Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга», участники которого обсудили опыт Татарстана в развитии комфортной среды при соучастии жителей.

24.06 21:02
В Татарстане увеличили госзаказ на подготовку специалистов для программы билингвального обучения

Обучающиеся по госпрограмме студенты получают стипендию в размере 15 тысяч рублей.

События