Программа развития общественных пространств в Татарстане поразила жюри премии Ага Хана системностью

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Проекты финалистов премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год обсудили на лекции в Казанском архитектурно-строительном университете. Среди них — программа развития общественных пространств в Татарстане, которая поразила жюри конкурса своей системностью.

«Их [жюри] поразила системность подхода, то, что судьба общественных пространств решается с участием жителей. Это эффективная программа, как им показалось», — сказала заслуженный архитектор Татарстана Фарида Забирова.

В рамках программы развития общественных пространств в Татарстане благоустроили 328 общественных пространств в разных уголках республики, от столицы и крупнейших городов до небольших сел. Цель авторов проекта, команды «Архитектурный десант», — обеспечить высокое качество окружающей среды с точки зрения проектирования, инфраструктуры и материалов, независимо от размера поселения. Наряду с привлечением многочисленных специалистов, на всех этапах разработки, реализации и последующей жизни проекта используется помощь местных жителей. Этот принцип получил название «Соучаствующее проектирование».

«Впервые за 40 с лишним лет ни разу не удавалось российским проектам победить, но они участвовали. И мы сами участвовали неоднократно. Были попытки и в 90-е годы, и в нулевые. В этом году были поданы восемь проектов, один из них прошел», — пояснила Забирова.

Участниками премии могут стать только те проекты, которые завершены и находятся в эксплуатации. Кроме того, они должны демонстрировать служение мусульманам, хотя не обязаны обслуживать исключительно мусульманские сообщества.

«Особенность этой премии в том, что большое внимание при оценке работ обращается на повышение качества жизни жителей, на улучшение экологии. У нас [в проекте] есть использование традиционных материалов. Дерева все больше. Есть изучение истории данного места. Самое главное — улучшение качества жизни», — подчеркнула заслуженный архитектор республики.

Проект развития общественных пространств в Татарстане и работы других финалистов вместе со студентами КГАСУ обсудил директор премии Ага-Хана Фаррух Дерахшани. Участником встречи также стал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Владимир Кудряшев. Он напомнил, что церемония награждения победителей состоится именно в Казани.

«Безусловно, это для нас и ответственность большая, и честь, и престиж, потому что [награждение победителей] проводится впервые в России и именно в Казани, — рассказал он корреспонденту „Татар-информ“. — Когда от дирекции премии Ага Хана поступило предложение, мы если можно так сказать, не раздумывали. Наоборот, с благодарностью приняли это предложение».

Премия Ага Хана существует с 1977 года и присуждается раз в три года. Сейчас ее призовой фонд составляет $1млн. Традиционно для церемонии награждения выбираются места, значимые для мусульманского мира. Победителей премии Ага Хана в разные годы награждали во дворце Топкапы в Стамбуле, в цитадели Алеппо, в башне Патронас в Куала-Лумпуре и др.

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