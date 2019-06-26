Татар-информ

26 июня 2019, 06:30

КультураНаука и образование

«Культурные нормативы» введут в школах с сентября 2019 года

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КультураНаука и образование

«Культурные нормативы» введут в школах с сентября 2019 года

Новация предоставит подросткам дополнительные возможности по знакомству с произведениями искусства.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). С начала сентября в российских школах запустят новую программу, согласно которой учащиеся смогут сдавать «культурные нормативы», сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. 

«1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения „Культурные нормативы школьников“, которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России», — отмечается в сообщении.

Новация предоставит подросткам дополнительные возможности по знакомству с произведениями литературы, музыки и живописи и театральными постановками, говорится в источнике.

В феврале этого года глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что ведомство совместно с Минпросвещения планируют включить «культурные нормативы» в школьную учебную программу, согласно которой молодые люди за год должны будут посетить определенное количество музеев, выставок, спектаклей и посмотреть несколько фильмов. После ознакомления ученики должны делиться впечатлениями в специальном бумажном или электронном дневнике.

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