Казанский Зооботсад подсчитает ущерб в результате ДТП с «Мерседесом» и начнет ремонтные работы

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Казанский Зооботсад отремонтирует стену после ДТП с «Мерседесом», как только подсчитает ущерб, причиненный автомобилем одному из объектов на территории строящегося зоопарка «Река Замбези». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила специалист по взаимодействию со СМИ Казанского Зооботсада Варфоломеева Елена.

«Об аварии мы узнали утром, когда пришли на работу. На данный момент можно сказать, что стену будут восстанавливать, но неизвестно пока за чей счет. Сейчас подсчитывается ущерб, причиненный зданию в результате ДТП», – рассказала Варфоломеева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что иномарка «Мерседес» воткнулась в стену одного из зданий, расположенных на территории строящегося зоопарка «Река Замбези».

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