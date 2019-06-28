Алексей Новиков

28 июня 2019, 10:59

Происшествия

Казанский Зооботсад подсчитает ущерб в результате ДТП с «Мерседесом» и начнет ремонтные работы

Рекомендуем

Происшествия

Казанский Зооботсад подсчитает ущерб в результате ДТП с «Мерседесом» и начнет ремонтные работы

Фото: Соцсети

Иномарка воткнулась в одно из зданий строящегося зоопарка «Река Замбези».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Казанский Зооботсад отремонтирует стену после ДТП с «Мерседесом», как только подсчитает ущерб, причиненный автомобилем одному из объектов на территории строящегося зоопарка «Река Замбези». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила специалист по взаимодействию со СМИ Казанского Зооботсада Варфоломеева Елена.

«Об аварии мы узнали утром, когда пришли на работу. На данный момент можно сказать, что стену будут восстанавливать, но неизвестно пока за чей счет. Сейчас подсчитывается ущерб, причиненный зданию в результате ДТП», – рассказала Варфоломеева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что иномарка «Мерседес» воткнулась в стену одного из зданий, расположенных на территории строящегося зоопарка «Река Замбези».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В стену здания в строящемся в Казани зоопарке «Река Замбези» влетел «Мерседес»

Новости дня
11:45
Из оврага в Чистополе достали женщину, которая упала с двадцатиметровой высоты

ЧП произошло на улице Бутлерова.

11:27
Самолет «Сухой Суперджет 100» Москва – Ижевск внештатно приземлился в Казани

Воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за тумана.

11:24
Предприятия из Татарстана смогут получить поддержку на развитие цифровых технологий

Организации смогут возвратить 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат.

11:20
Ильшат Фардиев: «Быть лучшим среди своих лучших коллег – это самое высокое звание»

В «Сетевой компания» в Буинске прошли соревнования бригад электромонтеров за звание «Лучшая бригада электромонтеров распределительных сетей 2019».

11:17
ГИБДД Казани ищет троих водителей, скрывшихся с мест ДТП, по вине которых пострадали люди

В результате ДТП пострадали два пешехода, один из которых ребенок, и 82-летняя пассажирка автобуса.

11:04
Глава Комитета РТ по наследию рассказал о многомиллионных траншах на реставрацию ключевых зданий

В 2018 году, по словам Ивана Гущина, из бюджета РТ на работы по сохранению объектов культурного наследия было направлено около 1 млрд рублей.

10:59
Казанский Зооботсад подсчитает ущерб в результате ДТП с «Мерседесом» и начнет ремонтные работы

Иномарка воткнулась в одно из зданий строящегося зоопарка «Река Замбези».

10:58
Минниханов открыл в «Алабуге» завод жидких пестицидов за 4,5 млрд рублей

Производственная мощность «Август-Алабуга» составляет 50 млн литров готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год.

10:44
В Казани ограничат движение в районе одного из домов по улице Химиков

Ограничение коснется проезжей части от улицы Химиков до улицы Гудованцева.

10:31
В стену здания в строящемся в Казани зоопарке «Река Замбези» влетел «Мерседес»

Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

10:28
Компания «Август» построит в двух районах Татарстана молочные комплексы за 1,6 млрд рублей

В Муслюмовском и Мензелинском районах республики появятся молочные фермы на 1,2 тыс. голов каждая.

10:15
В Казани осудили девушку-водителя, по вине которой пешеход получил серьезную травму ноги

На перекрестке Меридианной и Четаева 21-летняя девушка проехала по ноге мужчины, когда тот переходил дорогу.

10:14
Гущин объяснил, почему Комитет РТ по охране наследия избегает диалогов в соцсетях

Глава Комитета РТ по наследию заверил, что обратившиеся через интернет-приемную обязательно получают ответы.

10:00
Правительством РФ утвержден список диких животных, которых нельзя держать дома
09:39
Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей

Руководитель фирмы взял предоплату с 11 клиентов и перестал выходить с ними на связь.

09:34
Главный дизайнер компании Apple уходит в отставку
09:20
Иван Гущин о сносе Арских казарм в Казани: «Это вопрос открытости инвестпроектов»

Компания-застройщик пытается расколоть общественность, предлагая создание аллеи памяти училища в противовес воссозданию двух исторических зданий.

09:15
В Набережных Челнах спасатели достали из Мелекески женщину, упавшую в реку с моста

Спасатели передали женщину врачам, спустя почти час медики констатировали смерть челнинки.

08:54
В России будет ужесточен контроль качества донорской крови
08:32
Владелец снесенного в Чистополе мемориального дома Федина залил фундамент под новострой

Глава Комитета РТ по охране наследия счел отношение собственника к ситуации находящимся «на грани фола».

08:10
Комитет РТ по охране наследия намерен создать себе в помощь экспертную группу из краеведов

Глава ведомства Иван Гущин назвал это решение реакцией на критику профсообществом фактических ошибок в названиях памятников.

08:04
Татарстан вошел в число популярных у иностранных туристов регионов России

Возглавила рейтинг столица страны Москва, рассматриваемая вместе с Московской областью.

07:42
Минниханов откроет завод «Август-Алабуга» и примет участие в собрании акционеров КАМАЗа

Президент РТ проведет совещание по вопросам празднования 50-летия со дня основания камского автогиганта.

07:35
У Лебяжьих озер под Набережными Челнами компания-нарушитель восстановила почву

ООО «ГрадРесурс» было обязано компенсировать нанесенный природе вред.

07:16
У храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани, появятся развязки и парковки для автобусов

Реставрация мемориального объекта, затопленного с созданием Куйбышевского водохранилища, включает берегоукрепление стоимостью 12 млн рублей.

События