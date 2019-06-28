(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В стену здания в строящемся в Казани зоопарке «Река Замбези» влетел «Мерседес». Информация об этом и фото ДТП появились в социальных сетях.

На фото видно, что иномарка каким-то образом буквально воткнулась в стену одного из зданий, расположенных на территории Казанского Зооботсада.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в ГИБДД Казани, водителю иномарки 31 год.

«Мужчина ехал по Даурской со стороны Аметьевской магистрали. Уверяет, что почувствовал себя плохо, закружилась голова, и он врезался в стену», – рассказали в Госавтоинспекции.

Около 9.30 очевидцы вызвали врачей и полицию. По их словам, у мужчины не было серьезных травм.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новая часть зоопарка «Река Замбези» откроется в конце августа этого года

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