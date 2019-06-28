Правительством РФ утвержден список диких животных, которых нельзя держать дома

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Правительством РФ был утвержден перечень животных, которых запрещено держать дома, сообщает РИА Новости.
Кроме запрещенных, в специальном постановлении был также представлен список исключений из данного запрета.
«Устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания», — обозначено в справке к Постановлению № 795.
Список запрещенных животных был разделен на 33 категории по 8 подкатегорий. В их число вошли такие классы животных, как млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, птицы, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы.
Также постановлением оговаривается, что животные, которые были приобретены до 1 января 2020 года, могут оставаться в доме своего владельца до наступления естественной смерти.
Кроме того, в еще одном Постановлении (№ 819 ) уточнено, что запрет не включает в себя содержание животных, вошедших в список, в цирках, зоопарках, океанариумах, дельфинариях и прочих подобных организациях, а также особые случаи, при которых их содержание является допустимым.
«При этом о каждом таком случае должен быть уведомлён территориальный орган Росприроднадзора», — поясняется в сообщении.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что россиянам запретят держать дома крокодилов, акул и пингвинов.