Россиянам запретят держать дома крокодилов, акул и пингвинов

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Правительство РФ расширило список диких животных, которых намерено запретить держать дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Перечень составляется в рамках закона «Об ответственном отношении к животным», принятого в конце прошлого года. Поначалу в список хотели внести только гадюк, кобр, некоторых пауков, скорпионов, моржей, тюленей, китообразных животных, пантер, гепардов и леопардов, пум и сервалов, рысей, медведей, жирафов, американских дикобразов, бегемотов, пеликанов, страусов, журавлей и дроф.

После расширения перечня в него вошел ряд других животных. Это некоторые другие пауки, питоны длиннее 4 метров, каймановые черепахи длиной более 30 сантиметров, угри, электрические скаты, акулы и мурены, собаки динго, волки, гиены, лисицы обыкновенные, панды и росомахи, дикие быки и овцебыки, антилопы, макаки, мартышки, павианы, капуцины, птицы киви, пингвины, фламинго, филины и соколы, а также коралловые полипы.

По словам главы думского Комитета по охране окружающей среды Владимира Бурматова, изначальный список запрещенных к содержанию в домашних условиях диких животных расширился в два раза. При составлении списка эксперты руководствовались опасностью животных для их владельцев, а также неблагоприятным влиянием на животных непривычной среды обитания.

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