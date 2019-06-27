Татар-информ

27 июня 2019, 09:08

Общество

Казань вошла в пятерку привлекательных для путешествий молодежи городов

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Общество

Казань вошла в пятерку привлекательных для путешествий молодежи городов

Фото: Рамиль Гали/архив

Согласно результатам исследования, молодые люди чаще всего путешествуют компаниями или вдвоем.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Столица Татарстана вошла в пятерку городов, привлекательных для летних путешествий молодежи. Список представило аналитическое агентство «ТурСтат». 

Кроме Казани в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Екатеринбург. Согласно данным агентства, молодые люди чаще всего путешествуют компаниями или вдвоем и посещают исторические достопримечательности, музеи, также большой интерес для юных туристов представляют клубный отдых, праздники и фестивали на открытом воздухе.

Сегодня, 27 июня, в России празднуется День молодежи. В столице РТ масштабный фестиваль, приуроченный к дате, впервые пройдет в речном порту. Хедлайнерами мероприятия станут победитель первого сезона шоу «Песни» на ТНТ Terry, а также DJ Kashin и дуэт Volac.

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