Онколог рассказал, что способствует развитию рака груди

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Развитию рака молочной железы в первую очередь способствует ожирение. Об этом напомнил бывший главный врач 62-й онкологической больницы Москвы Анатолий Махсон, сообщает News.ru.

«Каждые 5 кг лишнего веса могут увеличивать риск от 4% до 8%», – констатировал специалист. И пояснил, что рак груди является гормонально обусловленным заболеванием, а жир способен продуцировать эстрогены.

В связи с этим Махсон заметил, что снизить вероятность возникновения онкологического заболевания можно с помощью физических нагрузок. Он посоветовал заниматься аэробными упражнениями от 150 до 300 минут в неделю.

В свою очередь другой врач – онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко отметил, что снизить риск появления рака груди могут относительно ранние (в 19 или 20 лет) роды и грудное вскармливание продолжительностью более года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кофе оказался эффективным средством против ожирения.

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