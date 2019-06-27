Линар Закиров: Наше радушие покорило пилотов, поэтому «Шелковый путь» снова проходит через Бугульму

(Бугульма, 27 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Мэр Бугульмы Линар Закиров прокомментировал встречу участников ралли «Шелковый путь» в городе.

«Мы с удовольствием проводим это мероприятие, рады, что маршрут пролегает у нас. Каждый город мечтает, чтобы „Шелковый путь“ проходил через него. Наше прошлогоднее радушие и гостеприимство покорило сердца пилотов, поэтому ралли снова проходит через Бугульму», — выразил уверенность Закиров.

Также мэр отметил прибытие флага WorldSkills в Бугульму: «Символично, что флаг WorldSkills дошёл до нас в год рабочих профессий и именно в День молодёжи».

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