Артур Шипилов

27 июня 2019, 20:42

Спорт

Грозные покорители пустынь против дворовых собак: Бугульма приняла участников ралли «Шелковый путь»

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Спорт

Грозные покорители пустынь против дворовых собак: Бугульма приняла участников ралли «Шелковый путь»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Общая дистанция гонки составит более пяти тысяч километров и будет пройдена за 10 дней.

(Бугульма, 27 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Бугульма во второй раз подряд стала местом проведения мероприятий ралли «Шелковый путь» в республике. Участники гонки преодолеют более пяти тысяч километров на протяжении 10 дней — с 6 по 16 июля. 

Перед началом парада техники на площади для зрителей состоялось дрифт-шоу на мотоциклах и квадроциклах. Усложнил выступление дождь, из-за которого каскадеры не могли показать все своё мастерство, а также три дворовые собаки, лающие на проезжающие мотоциклы. 

Дворняги не успокоились и во время самого парада: «КАМАЗы» сигналили зрителям, зрители свистели и аплодировали пилотам, а собаки долго не могли перестать возмущаться на шумевших болельщиков и на проезжающие спортивные грузовики. 

Помимо встречи участников ралли бугульминцы встретили и флаг WorldSkills, ради которого была организована торжественная церемония его чествования. Первым поздравил присутствующих со знаменательным событием мэр Бугульмы Линар Закиров: «Старт эстафеты передачи флага по регионам был дал 24 мая, а уже в августе в Казани пройдёт мировой чемпионат по профессиональному мастерству, который соберет 1600 молодых профессионалов из 60 стран». 

К микрофону также подошёл и заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, который выразил слова благодарности Бугульме за проведение мероприятия. Замминистра отметил, что рад большому количеству зрителей, которые пришли несмотря на плохую погоду, после чего пожелал татарстанской команде удачи на «Шелковом пути». 

Закончилось мероприятие общением пилотов и гостей, которые собрались на площади. 

Марафон возьмет старт в Иркутске 6 июля, спортсмены проследуют к Байкалу, где их встретит первый бивуак ралли. Маршрут гонки откроет новые локации, участников ждут 10 этапов и скоростные участки по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финиш ралли пройдет 16 июля в Дуньхуане.

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