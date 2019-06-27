Отборочный тур фестиваля «Добрая волна» перенесли на сентябрь по просьбам родителей

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). По многочисленными просьбам родителей и участников региональный этап Всероссийского фестиваля детского творчества «Добрая волна» перенесен на сентябрь, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.



Начальник Управления культуры Азат Абзалов пояснил, что летом многие дети пребывают в детских оздоровительных лагерях, поэтому возможности участвовать в конкурсах у них нет.



«Мы вместе с Академией популярной музыки Игоря Крутого пошли навстречу детям. Потому что главными на нашем празднике творчества и талантов являются именно они», – отметил Азат Абзалов.



Заявки на участие в «Доброй волне» стали принимать 7 июня. Фестиваль объединяет талантливых детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, со всей Российской Федерации.



Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, организаторами выступают Академия Игоря Крутого и мэрия Казани.

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