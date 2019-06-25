В Казани талантливые дети выступят на отборочном туре фестиваля «Добрая волна»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 1 июля в Казани состоится региональный отборочный тур фестиваля «Добрая волна», который стартовал 7 июня. Мероприятие проводится в столице Татарстана уже третий год, объединяя талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья со всей России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

2 июля региональный гала-концерт пройдет в КРК «Пирамида». После Казани отборочные туры примет Ярославль, Севастополь, Ростов-на-Дону, Владивосток, Новосибирск, Курск, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Калининград, Москва.

По итогам региональных этапов определятся финалисты по направлениям «Музыка», «Хореография», «Сценическое искусство». Итоги фестиваля станут известны на гала-концерте «Доброй волны» 28 ноября.



«Добрая волна» включает тематические творческие и благотворительные акции, цель которых показать, что творчество не ограничено физическими возможностями, а дружба и солидарность помогут воспитать поколение, ценностные ориентиры которого основаны на добре и взаимопомощи.



Организаторами фестиваля являются Академия Игоря Крутого и мэрия столицы РТ.

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