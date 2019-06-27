Èãîðü Áóðåíêîâ ïðèçâàë ðåãèîíû ÏÔÎ óñèëèòü ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ íàöïðîåêòîâ â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíîâ ÏÔÎ òðåáóåòñÿ óñèëåíèå ðàáîòû ïî îñâåùåíèþ íàöïðîåêòîâ â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ. Îá ýòîì çàÿâèë ñåãîäíÿ çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ Èãîðü Áóðåíêîâ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ â Èííîïîëèñå.
Ïî äàííûì ÔÑÎ ÐÔ, â ìàðòå èíôîðìèðîâàííîñòü æèòåëåé ÏÔÎ î ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ ñîñòàâèëà 61,5%, ÷òî íèæå, ÷åì â öåëîì ïî ñòðàíå, ãäå ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò ÷óòü áîëåå 70%, ðàññêàçàë äîêëàä÷èê. «Â ñâÿçè ñ ýòèì, îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíîâ ÏÔÎ òðåáóåòñÿ óñèëåíèå ðàáîòû ïî ìàññîâîñòè ïóáëèêàöèé î íàöïðîåêòàõ. Êîíå÷íî, òðåáóåòñÿ áîëåå êà÷åñòâåííîå ìåäèàñîïðîâîæäåíèå ýòèõ ïðîåêòîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî íóæíî ñäåëàòü íå òîëüêî â òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ, íî è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ», – äîáàâèë îí.
Ïî ìíåíèþ Áóðåíêîâà, íåîáõîäèìî åæåäíåâíî ðàññêàçûâàòü íàñåëåíèþ î ïðîâîäèìîé ðàáîòå è ïåðñïåêòèâàõ, äåìîíñòðèðîâàòü êîíêðåòíûå äîñòèæåíèÿ. «Ýòî ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü ó æèòåëåé ïîíèìàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, óâèäåòü îáðàç áóäóùåãî. Íî âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî îñâåùåíèå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ – ýòî íå ñàìîöåëü è ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ íå äîëæíû çàìåíÿòü ðåàëüíîé ðàáîòû íà ìåñòàõ», – óáåæäåí îí.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ êëþ÷åâîé ïëîùàäêîé êîììóíèêàöèè ñ æèòåëÿìè ÿâëÿåòñÿ Èíòåðíåò, ïðîäîëæèë äîêëàä÷èê. «Ïî äàííûì èññëåäîâàíèé ÔÑÎ Ðîññèè, èç èíòåðíåò-ñàéòîâ è ñîöèàëüíûõ ñåòåé èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ â ÏÔÎ ïîëó÷àþò 44% è 26% íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî. Â Ðîññèè ñîîòâåòñòâóþùèå öèôðû – 44% è 25%», – êîíñòàòèðîâàë îí.
Ëèäåðîì ñðåäè èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîåêòàõ îñòàþòñÿ ôåäåðàëüíûå òåëåâèçèîííûå êàíàëû (68%), çàìåòèë Áóðåíêîâ. Ïðè ýòîì, ïî åãî ñëîâàì, â ìàå (ïî ñðàâíåíèþ ñ àïðåëåì 2019 ãîäà) íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî îñâåùåííîñòè íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ. «Òàêæå âèäèì, ÷òî â îñâåùåíèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ó÷àñòâóþò ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíòåðíåò-ðåñóðñû», – ñêàçàë îí.
Îïðîñû â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà ïîêàçàëè, ÷òî ëó÷øå âñåãî ëþäè îñâåäîìëåíû î ðåàëèçàöèè òàêèõ íàöïðîåêòîâ, êàê «Çäðàâîîõðàíåíèå» (57%), «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» (56%), «Äåìîãðàôèÿ» (54%), «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» (53%), «Îáðàçîâàíèå» (51%). Èíôîðìèðîâàííîñòü æèòåëåé î äðóãèõ ïðîåêòàõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 50%, ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ïîëïðåäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ.
«Íàäî îáúÿñíÿòü ëþäÿì, êóäà óõîäÿò äåíüãè, ÷òîáû îíè ýòî ðåàëüíî ïîíèìàëè è, êîíå÷íî, âèäåëè ñâîèìè ãëàçàìè», – çàêëþ÷èë îí.
Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ. Ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â Òàòàðñòàíå, à òàêæå ðàññìîòðåëè âîïðîñû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ ÏÔÎ, çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.