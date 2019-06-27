Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 18:24

Îáùåñòâî

Èãîðü Áóðåíêîâ ïðèçâàë ðåãèîíû ÏÔÎ óñèëèòü ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ íàöïðîåêòîâ â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ

Ðåêîìåíäóåì

Îáùåñòâî

Èãîðü Áóðåíêîâ ïðèçâàë ðåãèîíû ÏÔÎ óñèëèòü ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ íàöïðîåêòîâ â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ

Ôîòî: tatarstan.ru

Çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ â Èííîïîëèñå.

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíîâ ÏÔÎ òðåáóåòñÿ óñèëåíèå ðàáîòû ïî îñâåùåíèþ íàöïðîåêòîâ â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ. Îá ýòîì çàÿâèë ñåãîäíÿ çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ Èãîðü Áóðåíêîâ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ â Èííîïîëèñå.

Ïî äàííûì ÔÑÎ ÐÔ, â ìàðòå èíôîðìèðîâàííîñòü æèòåëåé ÏÔÎ î ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ ñîñòàâèëà 61,5%, ÷òî íèæå, ÷åì â öåëîì ïî ñòðàíå, ãäå ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò ÷óòü áîëåå 70%, ðàññêàçàë äîêëàä÷èê. «Â ñâÿçè ñ ýòèì, îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíîâ ÏÔÎ òðåáóåòñÿ óñèëåíèå ðàáîòû ïî ìàññîâîñòè ïóáëèêàöèé î íàöïðîåêòàõ. Êîíå÷íî, òðåáóåòñÿ áîëåå êà÷åñòâåííîå ìåäèàñîïðîâîæäåíèå ýòèõ ïðîåêòîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî íóæíî ñäåëàòü íå òîëüêî â òðàäèöèîííûõ ÑÌÈ, íî è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ», – äîáàâèë îí.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ïî ìíåíèþ Áóðåíêîâà, íåîáõîäèìî åæåäíåâíî ðàññêàçûâàòü íàñåëåíèþ î ïðîâîäèìîé ðàáîòå è ïåðñïåêòèâàõ, äåìîíñòðèðîâàòü êîíêðåòíûå äîñòèæåíèÿ. «Ýòî ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü ó æèòåëåé ïîíèìàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, óâèäåòü îáðàç áóäóùåãî. Íî âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî îñâåùåíèå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ – ýòî íå ñàìîöåëü è ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ íå äîëæíû çàìåíÿòü ðåàëüíîé ðàáîòû íà ìåñòàõ», – óáåæäåí îí.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ êëþ÷åâîé ïëîùàäêîé êîììóíèêàöèè ñ æèòåëÿìè ÿâëÿåòñÿ Èíòåðíåò, ïðîäîëæèë äîêëàä÷èê. «Ïî äàííûì èññëåäîâàíèé ÔÑÎ Ðîññèè, èç èíòåðíåò-ñàéòîâ è ñîöèàëüíûõ ñåòåé èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ â ÏÔÎ ïîëó÷àþò 44% è 26% íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî. Â Ðîññèè ñîîòâåòñòâóþùèå öèôðû – 44% è 25%», – êîíñòàòèðîâàë îí.

Ëèäåðîì ñðåäè èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîåêòàõ îñòàþòñÿ ôåäåðàëüíûå òåëåâèçèîííûå êàíàëû (68%), çàìåòèë Áóðåíêîâ. Ïðè ýòîì, ïî åãî ñëîâàì, â ìàå (ïî ñðàâíåíèþ ñ àïðåëåì 2019 ãîäà) íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî îñâåùåííîñòè íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ. «Òàêæå âèäèì, ÷òî â îñâåùåíèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ó÷àñòâóþò ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíòåðíåò-ðåñóðñû», – ñêàçàë îí.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Îïðîñû â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà ïîêàçàëè, ÷òî ëó÷øå âñåãî ëþäè îñâåäîìëåíû î ðåàëèçàöèè òàêèõ íàöïðîåêòîâ, êàê «Çäðàâîîõðàíåíèå» (57%), «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» (56%), «Äåìîãðàôèÿ» (54%), «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» (53%), «Îáðàçîâàíèå» (51%). Èíôîðìèðîâàííîñòü æèòåëåé î äðóãèõ ïðîåêòàõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 50%, ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ïîëïðåäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ.

«Íàäî îáúÿñíÿòü ëþäÿì, êóäà óõîäÿò äåíüãè, ÷òîáû îíè ýòî ðåàëüíî ïîíèìàëè è, êîíå÷íî, âèäåëè ñâîèìè ãëàçàìè», – çàêëþ÷èë îí.

Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ. Ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â Òàòàðñòàíå, à òàêæå ðàññìîòðåëè âîïðîñû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ ÏÔÎ, çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Àðõèòåêòîðû èç Èòàëèè õîòÿò îáëàãîðîäèòü Ëàèøåâî
Íîâîñòè äíÿ
19:02
Âî âòîðîì êîíòðîëüíîì ìàò÷å ìåæñåçîíüÿ «Ðóáèí» îäåðæàë ïîáåäó

Äóáëåì îòìåòèëñÿ íàïàäàþùèé õîçÿåâ Àðòóð Ñàãèòîâ, îôîðìèâøèé åãî çà ïÿòü ìèíóò.

18:52
Â Çàèíñêå ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îòêðîåòñÿ ìîëîäåæíûé öåíòð

Âñåãî â òåêóùåì ãîäó â Òàòàðñòàíå çàïëàíèðîâàí ðåìîíò äåâÿòè ìîëîäåæíûõ öåíòðîâ.

18:44
Ìèííèõàíîâ íàðèñîâàë ãðàôôèòè è âñòàë çà äèäæåéñêèé ïóëüò íà Äíå ìîëîäåæè â Êàçàíè

Â êàçàíñêîì Ðå÷íîì ïîðòó ïðîõîäÿò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

18:42
Àðõèòåêòîðû èç Èòàëèè õîòÿò îáëàãîðîäèòü Ëàèøåâî

Ãîñòè ïîñåòèëè ïîïóëÿðíûå ìåñòà ãîðîäà è îáñóäèëè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èñïîëêîìà âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà â ÷àñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ.

18:24
Èãîðü Áóðåíêîâ ïðèçâàë ðåãèîíû ÏÔÎ óñèëèòü ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ íàöïðîåêòîâ â ÑÌÈ è ñîöñåòÿõ

Çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ â Èííîïîëèñå.

18:16
Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î òóìàíå, äîæäÿõ è ãðîçàõ â Òàòàðñòàíå

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì ñîñòàâèò îò 17 äî 22 ãðàäóñîâ òåïëà.

17:58
Ìèíìîëîäåæè ÐÒ è èñïîëêîì Êàçàíè áóäóò èñêàòü ïëîùàäêó ïîä êðûòûé ñêåéò-ïàðê

Âëàñòè ïðåäëàãàëè îòêðûòü ñêåéò-ïàðê â Ïðèâîëæñêîì ðàéîíå ãîðîäà, íî ìîëîäåæü çàáðàêîâàëà ýòîò âàðèàíò èç-çà óäàëåííîñòè îò ñòàíöèé ìåòðî è öåíòðà.

17:42
Â ïðåäñòàâèòåëüñêîì «Äîìå ïðèåìîâ» Êàçàíè, âñòðå÷àâøåì ìýðà Ïàðèæà, îòêðûëñÿ áàðáåðøîï

Íîâîìîäíàÿ öèðþëüíÿ çàåõàëà íà óñëîâèÿõ äîëãîñðî÷íîé àðåíäû íà ïåðâûé ýòàæ îòðåñòàâðèðîâàííîãî èñòîðè÷åñêîãî çäàíèÿ ñ àíòèêâàðíûì èíòåðüåðîì.

17:41
Èç-çà äîëãîâ æèòåëÿ Åëàáóãè ïîñòðàäàë åãî ïîëíûé òåçêà èç Ïåðìñêîãî êðàÿ

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû íàëîæèëè àðåñò íà åãî çàðàáîòíóþ ïëàòó è äàæå óñïåëè âçûñêàòü ÷àñòü ñóììû.

17:30
Ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ è ïåðåãðåâ â ñåòÿõ: Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðîâåë çàñåäàíèå «Òàòíåôòåõèìèíâåñòà»

Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó ïðåäëîæèëè ëîêàëèçîâàòü â ×åëíàõ ïðîèçâîäñòâî óñòàíîâîê äëÿ ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ íà ïëàçìå.

17:30
Âîñåìü ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ èç Òàòàðñòàíà ïðåòåíäóþò íà ãðàíò â ðàçìåðå äî 1,2 ìëí ðóáëåé

Ñ 15 ìàðòà ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ñî âñåé Ðîññèè ïðèñûëàëè íà êîíêóðñ ïðîåêòû, ïðåäëàãàþùèå ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïðîáëåì äåòñòâà â ðåãèîíàõ

17:12
×åòûðå òàòàðñòàíñêèõ âóçà âîøëè â ðåéòèíã ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ïî âåðñèè Forbes

Ñàìóþ âûñîêóþ ïîçèöèþ ñðåäè êàçàíñêèõ âóçîâ çàíèìàåò Êàçàíñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò.

17:10
Õàéðóëëèí: Ñïðîñ íà àãðîñòðàõîâàíèå ó àãðàðèåâ ðàñòåò, íî áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåïîíû íåäîïóñòèìû

Â÷åðà, 26 èþíÿ, â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì ïðîøëà ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà àãðîñòðàõîâùèêîâ.

16:54
Âëàñòè Áàâëèíñêîãî ðàéîíà óñòðàíèëè ïåðåáîè ñ ïèòüåâîé âîäîé ïîñëå àâàðèè íà ìåñòíîì Âîäîêàíàëå

Èç-çà íèçêîãî äåáèòà â ïèòàþùèõ ãîðîä ñêâàæèíàõ ñòàëè âûõîäèòü èç ñòðîÿ íàñîñû.

16:40
Â Èííîïîëèñå ãëàâó Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ

Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÐÒ.

16:34
ÓÍÈÊÑ ïîäïèñàë êîíòðàêò ñ ôîðâàðäîì Âàëåðèåì Ëèõîäååì

Åâãåíèé Áîãà÷åâ ïðîêîììåíòèðîâàë ñäåëêó è ðàññêàçàë î äðóãèõ ñåëåêöèîííûõ ðåøåíèÿõ.

16:22
Êîìïàíèÿ èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðåäñòàâèëà íà «Àðìèè-2019» òàíêîâîç è ìîäèôèöèðîâàííûå áðîíåâèêè

«Ðåìäèçåëü» ïðèâåç íà âûñòàâêó îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè íîâûå ðàçðàáîòêè ìàøèí «Òàéôóí» è «Òîðíàäî».

16:08
Èãîðü Êîìàðîâ: Â Èííîïîëèñå âèäåí ïîçèòèâíûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ îòìåòèë, ÷òî âîïðîñ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ ðåøèëà ðàññìàòðèâàòü èìåííî â Èííîïîëèñå.

16:02
Âèëëå Õààïàñàëî ïîðûáà÷èë è ïîïðîáîâàë êâàñ â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

Ñúåìêè öèêëà î Òàòàðñòàíå, ñîñòîÿùåãî èç 10 ñåðèé, ïðîäëÿòñÿ äî 4 èþëÿ.

15:52
IT-ïàðê çàâåðøàåò ïðèåì çàÿâîê â Áèçíåñ-èíêóáàòîð

Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò 6-7 èþëÿ â êàçàíñêîì IT-ïàðêå.

15:47
Ïðîêóðàòóðà Íóðëàòà óáåäèëà ìåñòíûé èñïîëêîì ïî÷èíèòü ìîñò, ó êîòîðîãî íå íàøëîñü õîçÿèíà

Áåñõîçíûé îáúåêò íàõîäèëñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ñîåäèíÿÿ óëèöû Ëåñíàÿ è Íèæíåíóðëàòñêàÿ.

15:40
Ðîññåëüõîçíàäçîð: Íà ñåãîäíÿ íåò îñíîâàíèé äëÿ çàïðåòà ââîçà ðàñòèòåëüíîé ïðîäóêöèè èç Ãðóçèè

Ðóêîâîäèòåëü Ðîññåëüõîçíàäçîðà Ñåðãåé Äàíêâåðò ñîîáùèë, ÷òî ìåæäó Ðîññèåé è Ãðóçèåé ïðîäîëæàåòñÿ ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

15:30
Ïåðâûõ ãîíùèêîâ ðàëëè «Øåëêîâûé ïóòü» âñòðåòèëè íà ãðàíèöå Çåëåíîäîëüñêîãî ðàéîíà ñ ×óâàøèåé

Ãîñòåé âñòðå÷àëè íàöèîíàëüíûìè òàíöàìè è óãîñòèëè ÷àê-÷àêîì, ïîæåëàâ õîðîøåé äîðîãè è óñïåøíîé ãîíêè.

15:20
Àê Áàðñ Áàíê âîøåë â òîï-3 ñàìûõ âûãîäíûõ áàíêîâ äëÿ ñåðâèñíûõ êîìïàíèé ïî âåðñèè Markswebb

Â îñíîâó èññëåäîâàíèÿ âî âòîðîì êâàðòàëå 2019 ãîäà âîøëè òàðèôû áàíêîâ äëÿ ìàëîãî áèçíåñà.

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Ýêñïåðòû Àëüôà-Áàíêà: Ïðåäñòîÿùèé ñàììèò G20 â Îñàêå 28-29 èþíÿ íå âäîõíîâëÿåò ðûíêè
Ñîáûòèÿ