Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 16:40

Ïîëèòèêà

Â Èííîïîëèñå ãëàâó Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ

Ðåêîìåíäóåì

Ïîëèòèêà

Â Èííîïîëèñå ãëàâó Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ

Ôîòî: tatarstan.ru

Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÐÒ.

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè Âàëåðèÿ Ëèäèíà âíîâü èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñðîêîì íà äâà ãîäà. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ñåãîäíÿ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ â Èííîïîëèñå.

«Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëåé Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà – ýòî õîðîøàÿ ôîðìà ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî îáìåíó îïûòîì, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïî èíèöèàòèâàì, êîòîðûå ìû ðàññìàòðèâàåì è ïðåäëàãàåì â Ãîñäóìó è Ñîâåò Ôåäåðàöèè. Òàêàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ êîíêðåòíûìè ðåçóëüòàòàìè íàøåé ðàáîòû. Ìíîãèå íàøè èíèöèàòèâû ïîëó÷èëè ïîääåðæêó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå», – îòìåòèë â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè Âàëåðèé Ëèäèí.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî Òàòàðñòàí ïî ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû âñåãäà íàõîäèòñÿ â ÷èñëå ëó÷øèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. «×òî êàñàåòñÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ìû ýòî óâèäåëè íà ïðèìåðå ãîðîäà Èííîïîëèñ. Ýòîò ïðîåêò ñåãîäíÿ çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ, è íàðàáîòàííûé îïûò äîëæåí ñòàòü îñíîâîé ðåàëèçàöèè òåõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå êàñàþòñÿ ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè. È ìû åãî áóäåì ðàñïðîñòðàíÿòü â ñóáúåêòàõ Ðîññèè Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà», – ñêàçàë ãëàâà Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.

Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ. Ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â Òàòàðñòàíå, à òàêæå ðàññìîòðåëè âîïðîñû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ ÏÔÎ, çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà è Çàêñîáðàíèå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âïåðâûå ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
Íîâîñòè äíÿ
17:12
×åòûðå òàòàðñòàíñêèõ âóçà âîøëè â ðåéòèíã ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ïî âåðñèè Forbes

Ñàìóþ âûñîêóþ ïîçèöèþ ñðåäè êàçàíñêèõ âóçîâ çàíèìàåò Êàçàíñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò.

16:54
Âëàñòè Áàâëèíñêîãî ðàéîíà óñòðàíèëè ïåðåáîè ñ ïèòüåâîé âîäîé ïîñëå àâàðèè íà ìåñòíîì Âîäîêàíàëå

Èç-çà íèçêîãî äåáèòà â ïèòàþùèõ ãîðîä ñêâàæèíàõ ñòàëè âûõîäèòü èç ñòðîÿ íàñîñû.

16:40
Â Èííîïîëèñå ãëàâó Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ

Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÐÒ.

16:34
ÓÍÈÊÑ ïîäïèñàë êîíòðàêò ñ ôîðâàðäîì Âàëåðèåì Ëèõîäååì

Åâãåíèé Áîãà÷åâ ïðîêîììåíòèðîâàë ñäåëêó è ðàññêàçàë î äðóãèõ ñåëåêöèîííûõ ðåøåíèÿõ.

16:22
Êîìïàíèÿ èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðåäñòàâèëà íà «Àðìèè-2019» òàíêîâîç è ìîäèôèöèðîâàííûå áðîíåâèêè

«Ðåìäèçåëü» ïðèâåç íà âûñòàâêó îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè íîâûå ðàçðàáîòêè ìàøèí «Òàéôóí» è «Òîðíàäî».

16:08
Èãîðü Êîìàðîâ: Â Èííîïîëèñå âèäåí ïîçèòèâíûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ îòìåòèë, ÷òî âîïðîñ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëåé Ïîâîëæüÿ ðåøèëà ðàññìàòðèâàòü èìåííî â Èííîïîëèñå.

16:02
Âèëëå Õààïàñàëî ïîðûáà÷èë è ïîïðîáîâàë êâàñ â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

Ñúåìêè öèêëà î Òàòàðñòàíå, ñîñòîÿùåãî èç 10 ñåðèé, ïðîäëÿòñÿ äî 4 èþëÿ.

15:52
IT-ïàðê çàâåðøàåò ïðèåì çàÿâîê â Áèçíåñ-èíêóáàòîð

Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò 6-7 èþëÿ â êàçàíñêîì IT-ïàðêå.

15:47
Ïðîêóðàòóðà Íóðëàòà óáåäèëà ìåñòíûé èñïîëêîì ïî÷èíèòü ìîñò, ó êîòîðîãî íå íàøëîñü õîçÿèíà

Áåñõîçíûé îáúåêò íàõîäèëñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ñîåäèíÿÿ óëèöû Ëåñíàÿ è Íèæíåíóðëàòñêàÿ.

15:40
Ðîññåëüõîçíàäçîð: Íà ñåãîäíÿ íåò îñíîâàíèé äëÿ çàïðåòà ââîçà ðàñòèòåëüíîé ïðîäóêöèè èç Ãðóçèè

Ðóêîâîäèòåëü Ðîññåëüõîçíàäçîðà Ñåðãåé Äàíêâåðò ñîîáùèë, ÷òî ìåæäó Ðîññèåé è Ãðóçèåé ïðîäîëæàåòñÿ ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

15:30
Ïåðâûõ ãîíùèêîâ ðàëëè «Øåëêîâûé ïóòü» âñòðåòèëè íà ãðàíèöå Çåëåíîäîëüñêîãî ðàéîíà ñ ×óâàøèåé

Ãîñòåé âñòðå÷àëè íàöèîíàëüíûìè òàíöàìè è óãîñòèëè ÷àê-÷àêîì, ïîæåëàâ õîðîøåé äîðîãè è óñïåøíîé ãîíêè.

15:20
Àê Áàðñ Áàíê âîøåë â òîï-3 ñàìûõ âûãîäíûõ áàíêîâ äëÿ ñåðâèñíûõ êîìïàíèé ïî âåðñèè Markswebb

Â îñíîâó èññëåäîâàíèÿ âî âòîðîì êâàðòàëå 2019 ãîäà âîøëè òàðèôû áàíêîâ äëÿ ìàëîãî áèçíåñà.

15:20
Ýêñïåðòû Àëüôà-Áàíêà: Ïðåäñòîÿùèé ñàììèò G20 â Îñàêå 28-29 èþíÿ íå âäîõíîâëÿåò ðûíêè
15:16
Ãîññîâåò Òàòàðñòàíà è Çàêñîáðàíèå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âïåðâûå ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå

Äîêóìåíò ïîäïèñàëè íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ â Èííîïîëèñå Ôàðèä Ìóõàìåòøèí è Ñåðãåé Ãðà÷åâ.

15:08
Â èþëå 200 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Êàçàíè áåñïëàòíî ïîëó÷àò çåìåëüíûå ó÷àñòêè â Âûñîêîãîðñêîì ðàéîíå

Âñåãî äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâÿò áîëåå 1,8 òûñ. ìíîãîäåòíûõ ñåìåé èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà.

15:01
Ïðèåçæèé àôåðèñò ïîõèòèë ñáåðåæåíèÿ ïîæèëîé æèòåëüíèöû Êàçàíè, ñîáèðàâøåéñÿ ñäàòü åìó æèëüå

19-ëåòíèé æèòåëü Òàìáîâñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâèëñÿ âîåííîñëóæàùèì è ïîïðîñèë ó æåíùèíû ðåêâèçèòû êàðòû, ÷òîáû ïîëó÷èòü ÷åê îá îïëàòå æèëüÿ.

14:59
Æèòåëüíèöà Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðèíÿëà ðîäû ó ñâîåé äî÷åðè

Ê ìîìåíòó ïðèåçäà ìåäèêîâ ñêîðîé ïîìîùè ìàëûøêà óæå ïîÿâèëàñü íà ñâåò.

14:56
Ìóõàìåòøèí: Òàòàðñòàí ãîòîâ ïðîâåñòè ìàñòåð-êëàññû ñïåöèàëèñòàì ÏÔÎ ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ íà çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ðàññêàçàë îá îïûòå Òàòàðñòàíà ïî âíåäðåíèþ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.

14:40
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ðàçðàáàòûâàþò ìåðû ïî áîðüáå ñ «îâîùíîé ìàôèåé»

Ñ íà÷àëîì ëåòà ñïèñîê ðàçðåøåííûõ ìåñò äëÿ òîðãîâëè ðàñøèðèëñÿ äî 71 îáúåêòà, âêëþ÷àÿ òî÷êè äëÿ ïðîäàæè îâîùåé.

14:28
«ÒÀÈÔ» ïëàíèðóåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñåòü ÀÇÑ è äîâåñòè ïðîäàæè òîïëèâà äî 450 òûñ. òîíí

Â I ïîëóãîäèè 2019 ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» óâåëè÷èëà èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå áèçíåñà íà 62% — äî 25,5 ìëðä ðóáëåé.

14:22
Âî âðåìÿ êðåñòíîãî õîäà 21 èþëÿ â öåíòðå Êàçàíè áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòà

Ó÷àñòíèêè êðåñòíîãî õîäà ïðîéäóò îò Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà äî Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé öåðêâè.

14:20
Àëüôà-Áàíê ïîëó÷èë ìåæäóíàðîäíóþ íàãðàäó çà áëîê÷åéí-ïðîåêòû äëÿ êðóïíîãî áèçíåñà
14:13
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè îá îñòîðîæíîñòè â òóìàí, ãðîçó è ñèëüíûé âåòåð

Çàâòðà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îæèäàåòñÿ óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.

14:02
Ìèííèõàíîâ îòêðîåò êðóïíûé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó æèäêèõ ïåñòèöèäîâ «Àâãóñò-Àëàáóãà»

Ïðåäïðèÿòèå ïðèçâàíî ïîâûñèòü äîëþ ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè íà ðûíêå õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé.

13:52
Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê â Îìñêîé îáëàñòè ïîñòðîÿò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ «Àëàáóãîé»

Äîðîæíàÿ êàðòà ïðîåêòà ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ, óòî÷íèëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

Ñîáûòèÿ