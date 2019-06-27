Â Èííîïîëèñå ãëàâó Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè Âàëåðèÿ Ëèäèíà âíîâü èçáðàëè êîîðäèíàòîðîì Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñðîêîì íà äâà ãîäà. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ñåãîäíÿ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ â Èííîïîëèñå.
«Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëåé Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà – ýòî õîðîøàÿ ôîðìà ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî îáìåíó îïûòîì, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïî èíèöèàòèâàì, êîòîðûå ìû ðàññìàòðèâàåì è ïðåäëàãàåì â Ãîñäóìó è Ñîâåò Ôåäåðàöèè. Òàêàÿ ôîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ êîíêðåòíûìè ðåçóëüòàòàìè íàøåé ðàáîòû. Ìíîãèå íàøè èíèöèàòèâû ïîëó÷èëè ïîääåðæêó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå», – îòìåòèë â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè Âàëåðèé Ëèäèí.
Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî Òàòàðñòàí ïî ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû âñåãäà íàõîäèòñÿ â ÷èñëå ëó÷øèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. «×òî êàñàåòñÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ìû ýòî óâèäåëè íà ïðèìåðå ãîðîäà Èííîïîëèñ. Ýòîò ïðîåêò ñåãîäíÿ çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ, è íàðàáîòàííûé îïûò äîëæåí ñòàòü îñíîâîé ðåàëèçàöèè òåõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå êàñàþòñÿ ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè. È ìû åãî áóäåì ðàñïðîñòðàíÿòü â ñóáúåêòàõ Ðîññèè Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà», – ñêàçàë ãëàâà Çàêñîáðàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.
Â Èííîïîëèñå ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ. Ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â Òàòàðñòàíå, à òàêæå ðàññìîòðåëè âîïðîñû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ ÏÔÎ, çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.