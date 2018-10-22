Èãîðü Êîìàðîâ: Â Èííîïîëèñå âèäåí ïîçèòèâíûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Â Èííîïîëèñå âèäåí ïîçèòèâíûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Îá ýòîì çàÿâèë ñåãîäíÿ æóðíàëèñòàì ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ Èãîðü Êîìàðîâ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ.
«Ñåãîäíÿ ìû ñîáðàëèñü â Òàòàðñòàíå, èìåííî â Èííîïîëèñå. Êàæäûé ðàç, êîãäà ïðèåçæàåøü ñþäà, âèäèøü ÷òî-òî íîâîå. Òàêîå âàæíîå íàïðàâëåíèå, êàê èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå è öèôðîâûå òåõíîëîãèè, ðåøåíî ðàññìàòðèâàòü èìåííî çäåñü. È â ýòîé îäíîé èç ñëîæíûõ è ïåðåäîâûõ îáëàñòåé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò íàøå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå, íåîáõîäèìî âçàèìîäåéñòâèå çàêîíîäàòåëåé. Âàæíî òàêæå, ÷òî â Èííîïîëèñå ìû âèäèì ïîçèòèâíûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé», – ñêàçàë ïîëïðåä.
Êîìàðîâ îòìåòèë, ÷òî íà óðîâíå Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ôîðìèðóþòñÿ äâà ïðîåêòà, ïîääåðæàííûå ðåãèîíàìè, ÷òîáû «îáåñïå÷èòü óïðàâëÿåìîñòü ðàçâèòèÿ öèôðîâèçàöèè, èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè». «Íàäåþñü, ÷òî ýòè ïðîåêòû áóäóò ðåàëèçîâàíû íå òîëüêî â Òàòàðñòàíå, íî è èñïîëüçîâàíû â öåëîì âñåìè ðåãèîíàìè ÏÔÎ», – ïîä÷åðêíóë îí.
Ãîâîðÿ î íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ, ïîëïðåä çàìåòèë, ÷òî «îñíîâíûå âîïðîñû ïî èõ ðåàëèçàöèè áóäóò â ðàéîíàõ, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ». «È çäåñü âàæíî âçàèìîäåéñòâèå çàêîíîäàòåëåé âñåõ ðåãèîíîâ îêðóãà äëÿ âûðàáîòêè ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé», – äîáàâèë îí.
Â Èííîïîëèñå ñåãîäíÿ ïðîøëî çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ. Ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â Òàòàðñòàíå. Êðîìå òîãî, áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ â ðåãèîíàõ ÏÔÎ, çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû.