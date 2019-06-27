Синоптики предупредили о тумане, дождях и грозах в Татарстане

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Завтра, 28 июня, в большей части районов Татарстана ожидаются дожди, грозы и туман, информирует пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Погода будет облачной с прояснениями, в ночное и утреннее время в некоторых районах ожидается туман. Днем и вечером местами пройдет гроза.

Также ночью ожидается умеренный юго-восточный ветер, днем — местами сильный, порывами до 18 м/с.

Ночью минимальные температуры воздуха ожидаются в диапазоне от +6 до +11 градусов. Максимальная температура воздуха в дневное время составит от +17 до +22 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МЧС Татарстана напоминает жителям республики об осторожности в туман, грозу и сильный ветер

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