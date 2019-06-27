МЧС Татарстана напоминает жителям республики об осторожности в туман, грозу и сильный ветер

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана завтра в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«После полуночи и до вечера завтрашнего дня на территории Татарстана и в Казани возможны грозы и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Кроме того, утром и вечером возможен туман», – рассказали в МЧС.

МЧС Татарстана напоминает, что туман представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям советуют выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений и перестроений. Пешеходам нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, не перебегать проезжую часть перед автомобилем.

При сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Стоит избегать больших деревьев и не парковать автомобили рядом с ними. Также не нужно пытаться спрятаться от сильного ветра около стен домов или на остановках общественного транспорта. При сильном ветре не исключено падение с крыш кусков шифера или иных кровельных материалов.

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