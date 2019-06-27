Òàòàð-èíôîðì

27 èþíÿ 2019, 12:46

Îáùåñòâî

Èãîðü Êîìàðîâ â Èííîïîëèñå: Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ

Ðåêîìåíäóåì

Îáùåñòâî

Èãîðü Êîìàðîâ â Èííîïîëèñå: Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé îêðóãà.

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ. Îá ýòîì çàÿâèë ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ Èãîðü Êîìàðîâ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ ñåãîäíÿ â Èííîïîëèñå.

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè âñåõ îðãàíîâ âëàñòè ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé, îïðåäåëåííûõ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â óêàçå «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ ÐÔ íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà», â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, ñêàçàë Êîìàðîâ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

«Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé âîçìîæíî òîëüêî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé, ñîäåðæàòåëüíîé è ýíåðãè÷íîé ðàáîòå íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè. Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè, áèçíåñà è íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, à òàêæå êîíòðîëÿ ñ èõ ñòîðîíû, âåñòèñü îòêðûòî è ïðîçðà÷íî», – äîáàâèë ïîëïðåä.

Ïî åãî ñëîâàì, «íåîáõîäèìà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà âñåõ äåéñòâèé, ÷òîáû ó ëþäåé áûëî ÷åòêîå ïîíèìàíèå, äëÿ ÷åãî âñå ýòî äåëàåòñÿ». «Íåîáõîäèìî ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè, â òîì ÷èñëå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êàê îòìåòèë ãëàâà ãîñóäàðñòâà â ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, "ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ äîëæíû áûòü âèäíû â êàæäîì ñóáúåêòå ÐÔ, â êàæäîì ìóíèöèïàëèòåòå, ãäå ðåàëèçóåòñÿ îñíîâíîé ìàññèâ êîíêðåòíûõ çàäà÷"», – îòìåòèë Êîìàðîâ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ íàïîìíèë, ÷òî â òå÷åíèå øåñòè ëåò â ðåãèîíû ÏÔÎ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ áóäóò íàïðàâëåíû çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà.

«Ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà íå ïðîñòî â îñâîåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à â çàìåòíîì óëó÷øåíèè êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû íóæíî áûòü ãîòîâûìè ê êîððåêòèðîâêå çàêîíîòâîð÷åñêîé ïîâåñòêè. Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ, îïèðàÿñü íà ñâîé îïûò, àâòîðèòåò, ïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íàìè ãëàâîé ãîñóäàðñòâà çàäà÷», – çàìåòèë îí.

Ïðè ýòîì, ïî ìíåíèþ Êîìàðîâà, âàæíî ðàñïðîñòðàíÿòü ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â ðåãèîíàõ ïî êàæäîìó íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó, äåëèòüñÿ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñòðàèâàÿ äèàëîãè ñ íàñåëåíèåì è îáùåñòâåííîñòüþ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

«Íà ìåñòíûé óðîâåíü âëàñòè âîçëàãàåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîãî îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, âêëþ÷àÿ ëèêâèäàöèþ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, ïî ñîêðàùåíèþ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà è ðàññåëåíèþ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, à òàêæå áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé è äðóãèå âîïðîñû», – óòî÷íèë ïîëïðåä.

Î÷åíü âàæíî ñîçäàòü íà ìåñòàõ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïî áîëåå ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ, ïðîäîëæèë îí.

«Áåçóñëîâíî, äðóãèå âîïðîñû, âûíîñèìûå íà îáñóæäåíèå, íå ìåíåå âàæíû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ. Âñå îíè òðåáóþò ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è ïðàâîâûõ ðåøåíèé. Â ýòîé ñâÿçè ðàññ÷èòûâàþ íà âàø îïûò, ïðîôåññèîíàëèçì è àêòèâíóþ ðàáîòó. Ãëàâíûé ðåçóëüòàò íàøåé ñ âàìè ðàáîòû – ýòî ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà, âûðàáîòêà êîíñîëèäèðîâàííûõ è ñîãëàñîâàííûõ ïîçèöèé ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì è ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ïðàâîâîãî ïðîñòðàíñòâà», – îáðàòèëñÿ Êîìàðîâ ê ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐÑÑÐ¾Ñ†Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… (Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…) Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ ÑÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑŽÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑÑ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð² ÐŸÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð»Ð¶ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ³Ðµ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€ÑŒ ÐÐ½Ð°Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐµÐ²Ð¸Ñ‡ ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñîçäàíà 14 ìàÿ 2002 ãîäà äëÿ êîîðäèíàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ ÏÔÎ, îáðàçîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â Ïîâîëæüå. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïîëèöåéñêèå Êàçàíè ðàññêàçàëè îòäûõàþùèì â äåòñêîì ëàãåðå «Ïëàìÿ» î âðåäå íàðêîòèêîâ

Íîâîñòè äíÿ
12:52
Ïîêèíóâøèé ïîñò áèçíåñ-îìáóäñìåíà ÐÒ Íàãóìàíîâ ïðîâåäåò çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

Çàñåäàíèå ïðîéäåò ïðè ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà 4 èþëÿ.

12:46
Èãîðü Êîìàðîâ â Èííîïîëèñå: Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé îêðóãà.

12:41
Ïðèñòàâû Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïîìîãëè ðàáîòíèêó ñòðîèòåëüíîé ôèðìû ïîëó÷èòü 1,1 ìëí äîëãà ïî çàðïëàòå

Ïðèñòàâ íàëîæèëà çàïðåò íà ðåãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè 25 àâòî îðãàíèçàöèè, ÷òî ïîáóäèëî ôèðìó âûïëàòèòü çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå.

12:38
Êàçàíñêèé Êðåìëü ïðîêîììåíòèðîâàë ñìåíó ãåíäèðåêòîðà "ÒÀÈÔà"

Ïîêèíóòü ïîñò ãëàâû ãðóïïû êîìïàíèé – ýòî ëè÷íîå ðåøåíèå Àëüáåðòà Øèãàáóòäèíîâà, îòìåòèëà Ëèëèÿ Ãàëèìîâà.

12:28
Íàçâàíî êîëè÷åñòâî äîëæíèêîâ ïî ñîöèïîòåêå â ÐÒ

Ïî äàííûì Ãîñæèëôîíäà ÐÒ 5,7 òûñ. òàòàðñòàíñêèõ ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ êâàðòèðû íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, íå âíîñÿò åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè.

12:17
Ïîëèöèÿ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïîáëàãîäàðèëà ïàðíåé, îòáèâøèõ ðåáåíêà ó ãðàáèòåëÿ

Ó÷åíèêà ìëàäøèõ êëàññîâ îñòàíîâèë ïüÿíûé ìóæ÷èíà è âûðâàë èç åãî ðóê òåëåôîí è áàðñåòêó.

12:10
Íà ôîðóìå «Àðìèÿ-2019» âïåðâûå ïðåäñòàâèëè Ìè-38Ò ïðîèçâîäñòâà êàçàíñêîãî âåðòîëåòíîãî çàâîäà

Ìàøèíà ïîäõîäèò äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, ãðóçîâ è ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò.

11:57
Ïîëèöåéñêèå Êàçàíè ðàññêàçàëè îòäûõàþùèì â äåòñêîì ëàãåðå «Ïëàìÿ» î âðåäå íàðêîòèêîâ

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè «Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ».

11:56
Àëüáåðò Øèãàáóòäèíîâ âîçãëàâèò âíîâü ñîçäàííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÒÀÈÔ»

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÀÈÔ» ñåãîäíÿ èçáðàë íîâîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

11:46
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì Ðîññåëüõîçíàäçîðà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàãðàäèë Ñåðãåÿ Äàíêâåðòà îðäåíîì «Äóñëûê» çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí.

11:38
Â Áèëÿðñêå îòêðûëñÿ ñàìûé òâîð÷åñêèé ôîðóì «Ñýëýò» – Arts Biler Forum

Õåäëàéíåðàìè ôîðóìà ñòàíóò ìóëüòè-ìóçûêàíò Àéãþëü Ãàëååâà èç Âåíû; íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÒ Ðèììà Èáðàãèìîâà; ñîëèñòêà ãðóïïû «Çó-Ëÿé-Ëÿ» Çóëüôèÿ Âàëååâà.

11:31
ÃÈÁÄÄ Êàçàíè íàêàçàëà íàðóøèòåëåé, âûëåçàâøèõ â êóïàëüíèêàõ èç îêîí äâèæóùåãîñÿ «Ìåðñåäåñà»

Â îòíîøåíèè ìóæ÷èíû-âëàäåëüöà àâòî ñîñòàâèëè ïÿòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîòèâ äåâóøêè-âîäèòåëÿ – äåñÿòü.

11:24
Óøëà èç æèçíè íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÒÀÑÑÐ Õàäæàð Øàêóðîâà

Â 1979 ãîäó Õàäæàð Çàêèðîâíà ïîëó÷èëà çâàíèå çàñëóæåííîé àðòèñòêè ÒÀÑÑÐ, à â 1991 ãîäó ñòàëà íàðîäíîé àðòèñòêîé ÒÀÑÑÐ.

11:15
Â Ëåíèíîãîðñêå ñïàñàòåëè äîñòàëè óòÿò, ïðîâàëèâøèõñÿ â ïåðåëèâíóþ òðóáó

Óòÿòà îêàçàëèñü â çàïàäíå âîçëå ñòàäèîíà «Þíîñòü».

11:10
Ïðåçèäåíò ÐÒ: Ðàáîòà Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ïàðëàìåíòîâ

Â Èííîïîëèñå ïðîõîäèò 56-å çàñåäàíèå Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ.

11:04
Ðÿä äîìîâ Âàõèòîâñêîãî è Ïðèâîëæñêîãî ðàéîíîâ Êàçàíè îñòàíåòñÿ áåç ñâåòà

Ïðè÷èíà îòêëþ÷åíèé – ïëàíîâûé ðåìîíò ËÝÏ è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé.

10:59
Â Àëüìåòüåâñêîì ðàéîíå âîäèòåëü àâòîâîçà ïîãèá, ïðîòàðàíèâ «ÊÀÌÀÇ» äîðîæíûõ ñëóæá

Åùå äâà ïàññàæèðà àâòîâîçà ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ ðàçëè÷íûìè òðàâìàìè.

10:46
Êàçàíü âïåðâûå ïðèìåò Èãðû ñòðàí ÑÍÃ â àâãóñòå 2020 ãîäà

Îæèäàåòñÿ, ÷òî Êàçàíü ïîñåòèò áîëåå 2 òûñ. ñïîðòñìåíîâ è 600 îôèöèàëüíûõ ëèö.

10:45
Ïîëòîðû òûñÿ÷è îñóæäåííûõ â ÐÒ ïîëó÷èëè äèïëîìû î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè

Â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Òàòàðñòàíà ôóíêöèîíèðóþò äåâÿòü ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå îáó÷àþò ïî 44 ñïåöèàëüíîñòÿì.

10:32
Òàòàðñòàí âîøåë â ÷èñëî ñàìûõ áåçîïàñíûõ äëÿ ïóòåøåñòâèé ðåãèîíîâ Ðîññèè

Ðåéòèíã ñîñòàâèëè ïîëüçîâàòåëè îíëàéí-òðåâåë-àãåíòñòâà.

10:25
Êàçàíñêèå ñïàñàòåëè ïîìîãëè ïàðàëèçîâàííîìó ìóæ÷èíå, êîòîðûé óïàë è ïîâèñ íà ñòðîïèëàõ â ïîäâàëå

×Ï ïðîèçîøëî â ñåëå Âîçíåñåíñêîå.

10:16
Ðóñëàí Øèãàáóòäèíîâ ñìåíèë îòöà íà äîëæíîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÒÀÈÔà»

Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÃÊ «ÒÀÈÔ», íà êîòîðîì áûë èçáðàí íîâûé ñîñòàâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

10:09
Ïîä Çàèíñêîì ïîæàðíûå äîñòàëè èç ðàçáèòîãî àâòî æåíùèíó, çàæàòóþ ïîñëå ÄÒÏ ñ ôóðîé

Íà âûåçäå èç ãîðîäà ñòîëêíóëèñü «Íèññàí Òèèäà» è ôóðà ñ íîìåðàìè Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.

10:04
Æèòåëåé Êàçàíè íàó÷àò àôðî-áðàçèëüñêîìó êàïîýéðà, ÿïîíñêîìó êàðàòå è ôåõòîâàíèþ íà ñàáëÿõ

Êàçàíöåâ ïðèãëàøàþò â ïàðê Ãîðüêîãî íà ìàêñèìàëüíî «óáîéíîå âîñêðåñåíüå» â ñòèëå åäèíîáîðñòâ ìèðà.

09:50
Çàðïëàòà, áîëüøàÿ íàãðóçêà è îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè: ÷òî ñèëüíåå âñåãî âîëíóåò ó÷èòåëåé èç Íèæíåêàìñêà

Ïåäàãîãè ñîñòàâèëè òîï ïðîáëåì è îáñóäèëè ïóòè èõ ðåøåíèÿ íà âñòðå÷å ñ Àëüáèíîé Íàñûðîâîé.

Ñîáûòèÿ