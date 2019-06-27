Èãîðü Êîìàðîâ â Èííîïîëèñå: Ðåàëèçàöèÿ íàöïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ

(Èííîïîëèñ, 27 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Íàäåæäà Ãîðäååâà). Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ. Îá ýòîì çàÿâèë ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ Èãîðü Êîìàðîâ íà 56-ì çàñåäàíèè Àññîöèàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ÏÔÎ ñåãîäíÿ â Èííîïîëèñå.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè âñåõ îðãàíîâ âëàñòè ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé, îïðåäåëåííûõ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â óêàçå «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ ÐÔ íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà», â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, ñêàçàë Êîìàðîâ.
«Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé âîçìîæíî òîëüêî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé, ñîäåðæàòåëüíîé è ýíåðãè÷íîé ðàáîòå íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè. Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ äîëæíà âåñòèñü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè, áèçíåñà è íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, à òàêæå êîíòðîëÿ ñ èõ ñòîðîíû, âåñòèñü îòêðûòî è ïðîçðà÷íî», – äîáàâèë ïîëïðåä.
Ïî åãî ñëîâàì, «íåîáõîäèìà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà âñåõ äåéñòâèé, ÷òîáû ó ëþäåé áûëî ÷åòêîå ïîíèìàíèå, äëÿ ÷åãî âñå ýòî äåëàåòñÿ». «Íåîáõîäèìî ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè, â òîì ÷èñëå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êàê îòìåòèë ãëàâà ãîñóäàðñòâà â ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, "ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ äîëæíû áûòü âèäíû â êàæäîì ñóáúåêòå ÐÔ, â êàæäîì ìóíèöèïàëèòåòå, ãäå ðåàëèçóåòñÿ îñíîâíîé ìàññèâ êîíêðåòíûõ çàäà÷"», – îòìåòèë Êîìàðîâ.
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ íàïîìíèë, ÷òî â òå÷åíèå øåñòè ëåò â ðåãèîíû ÏÔÎ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ áóäóò íàïðàâëåíû çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà.
«Ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà íå ïðîñòî â îñâîåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à â çàìåòíîì óëó÷øåíèè êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû íóæíî áûòü ãîòîâûìè ê êîððåêòèðîâêå çàêîíîòâîð÷åñêîé ïîâåñòêè. Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëåé ÏÔÎ, îïèðàÿñü íà ñâîé îïûò, àâòîðèòåò, ïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íàìè ãëàâîé ãîñóäàðñòâà çàäà÷», – çàìåòèë îí.
Ïðè ýòîì, ïî ìíåíèþ Êîìàðîâà, âàæíî ðàñïðîñòðàíÿòü ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â ðåãèîíàõ ïî êàæäîìó íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó, äåëèòüñÿ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûñòðàèâàÿ äèàëîãè ñ íàñåëåíèåì è îáùåñòâåííîñòüþ.
«Íà ìåñòíûé óðîâåíü âëàñòè âîçëàãàåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîãî îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, âêëþ÷àÿ ëèêâèäàöèþ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, ïî ñîêðàùåíèþ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà è ðàññåëåíèþ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, à òàêæå áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé è äðóãèå âîïðîñû», – óòî÷íèë ïîëïðåä.
Î÷åíü âàæíî ñîçäàòü íà ìåñòàõ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïî áîëåå ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ, ïðîäîëæèë îí.
«Áåçóñëîâíî, äðóãèå âîïðîñû, âûíîñèìûå íà îáñóæäåíèå, íå ìåíåå âàæíû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ. Âñå îíè òðåáóþò ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è ïðàâîâûõ ðåøåíèé. Â ýòîé ñâÿçè ðàññ÷èòûâàþ íà âàø îïûò, ïðîôåññèîíàëèçì è àêòèâíóþ ðàáîòó. Ãëàâíûé ðåçóëüòàò íàøåé ñ âàìè ðàáîòû – ýòî ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà, âûðàáîòêà êîíñîëèäèðîâàííûõ è ñîãëàñîâàííûõ ïîçèöèé ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì è ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ïðàâîâîãî ïðîñòðàíñòâà», – îáðàòèëñÿ Êîìàðîâ ê ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ.
Àññîöèàöèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñîçäàíà 14 ìàÿ 2002 ãîäà äëÿ êîîðäèíàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ ÏÔÎ, îáðàçîâàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â Ïîâîëæüå.