Ряд домов Вахитовского и Приволжского районов Казани останется без света

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Завтра, 28 июня, в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани будет отключен свет.

Так, с 8.00 до 17.00 электричество будет отсутствовать в домах, находящихся в Вахитовском районе по адресам: улица Ахтямова, дд. 14, 16, улица Шигабутдина Марджани, дд. 24, 38, 40, 42, улица Каюма Насыри, д. 27, улица Сафьян, дд. 5, 6, 7, 8, улица Габдуллы Тукая, дд. 73, 87.

С 8 утра до 5 вечера свет отключат в домах Приволжского района по адресам: улица Братьев Петряевых, д. 27, улица Ватутина, дд. 20, 33, 41, улица Хусаина Мавлютова, д. 17в, проспект Победы, дд. 35, 35 а, 35 б, улица Тимер Юл, д. 1, улица Южно-Промышленная, д. 15, улица Яшель, д. 1. Кроме того, электричество будет отсключено в домах частного сектора, расположенных по улицам: 2-й Рубежный переулок, 2-я Бригадная, 2-я Нижнекамская, 4-я Рубежная, 5-я Зеленая, Башкирская, Бригадная, Нижнекамская, Оренбургский проезд, Пожарная, Рубежная, Центральная, Черноплодная и в садовом товариществе «Дорожник».

Причина отключений — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что дома в четырех районах Казани останутся без света 27 июня.

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