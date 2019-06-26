Дома в четырех районах Казани останутся без света 27 июня

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Завтра, 27 июня, произойдет временное отключение электроэнергии в ряде домов Кировского, Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани. Об этом информирует пресс-служба мэрии города Казани.

Так, с 8 утра до 5 вечера свет отключат в домах, находящихся в Вахитовском районе по адресам: улица Ахтямова, дд. 14, 16, улица Шигабутдина Марджани, дд. 24, 38, 40, 42, улица Каюма Насыри, д. 27, улица Сафьян, дд. 5-8, улица Габдуллы Тукая, дд. 73, 87.

В это же время свет будет отключен и Кировском районе в микрорайоне Игумново-Лагерная по адресам: улица 2-я Аракчинская, дд. 1, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 6-9, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, улица Боевая, дд. 73, 75, 77, 77а, 77б, 79, 79б, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 109а, 111.

С 8.00 до 17.00 электричество будет отсутствовать в жилых домах Приволжского района по следующим адресам: улица Габишева, дд. 5, 19, 19а, 19б, 23, улица Кул Гали, дд. 13а, 18, 20, улица Дубравная, дд. 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, улица Рихарда Зорге, дд. 97, 99, 101, 105, 107, 109, 113, улица Фучика, 34, а также в домах, расположенных в частном секторе по Оренбургскому тракту, дд. 195, 197, 201, 203, по улице Бригадная, Оренбургскому проезду и в СНТ «Дружба». В поселке Алтан без света останутся жители улиц: Аланлык, Алтан, Данлы, Жасминная, Заветная, Каенлы, Серле, Уртак и Заветному переулку. В поселке Борисково электричество будет отключено по улицам: Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная. В Вишневке отключение произойдет в домах по улицам: Балачак, Береговая, Большая, Долгая, Жилякле, Заречная, Звездопадная, Знатная, Красивая, Луговая, Раздольная, Тамчы, Тау Буе, Туган Як, Бархатному переулку и Дальнему переулку. В поселке Мирный свет отключат по улицам 2-я и 3-я Рубежная. В поселке Салмачи света не будет в квартирах жителей домов по улицам: Черноплодная, Яркая и Раздольному переулку.

Кроме того, с 9 утра до 6 вечера электричество будет отключено в домах поселка Аки, находящегося в Советском районе по улицам 2-я Сосновая, Волкова, Калиновая, Овражная, Садовая, Сосновая.

Причина отключения электричества — плановый ремонт ЛЭП, а также электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. В это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня, 26 июня в ряде домов пяти районов Казани отключат свет.

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