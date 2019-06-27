Зарплата, большая нагрузка и общение с родителями: что сильнее всего волнует учителей из Нижнекамска

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Преподаватели школ Нижнекамска обсудили низкую зарплату, обилие отчетности, незащищенность от родителей и другие проблемы, мешающие им работать, на встрече с генеральным директором сети детских центров «Бала-Сити» Альбиной Насыровой.

«Учителя в Нижнекамске очень активные, открытые, думающие. Есть надежда в глазах, позитивный подход и, что очень важно, своя точка зрения. Кстати, здесь впервые подняли проблему гендерного неравенства в профессии — упомянули, что на конкурсах зачастую жюри отдает предпочтение преподавателям-мужчинам», — рассказала Альбина Насырова.

Сессия началась с голосования — преподаватели отметили, насколько комфортно и защищенно чувствуют себя в школе. Оказалось, что большую часть учителей работа устраивает только на 50%. Педагоги разделились команды и вместе описали трудности профессии. В топе проблем оказались бюрократия и излишняя отчётность, сложности общения с родителями, сверхурочная работа, низкая зарплата, 6-дневная рабочая неделя.

Нижнекамские учителя заявили, что особенно острыми в последнее время стали проблемы низких зарплат и общения с родителями.

«Во-первых, сейчас у преподавателя нет никаких рычагов воздействия на родителей. Во-вторых, родители очень загружены, стараются заработать больше денег, находятся в стрессе, а агрессию выплескивают на учителей. Если в 1980–1990-х годах педагог был авторитетом, то сейчас у него нет даже контакта с родителями», — поделилась мнением учитель русского языка и литературы нижнекамской школы № 29 Оксана Макаршина.

Многие преподаватели отметили, что пора обновить портал Электронного образования в РТ, нормы СанПин и перестать писать отчеты, не связанные с учебной деятельностью.

«Я проголосовала за уменьшение отчетности, не связанной с учебной работой. Например, иногда мы пишем отчеты о налогах, прививках от гриппа. Пусть останутся только отчеты, связанные с учебой», — отметила преподаватель Наталья.

Нижнекамские учителя предложили конкретные шаги по решению каждой проблемы, их идеи учтут при составлении Свода правил для школ.

«Учителя часто говорят, что не знают на что имеют право. Документ, в котором будут прописаны правила, облегчит труд педагогов, сделает общение учителей с родителями более продуктивным», — пояснила Альбина Насырова.

Ранее свои предложения для Свода правил высказали учителя Зеленодольска.

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