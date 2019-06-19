Альбина Насырова: Психологическая служба в школе должна работать с учителями

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Школьные психологи должны помогать учителям и родителям достигать взаимопонимания, решили на встрече педагогов, организованной генеральным директором сети детских центров «Бала-Сити» Альбиной Насыровой.

«Я предлагаю, чтобы психологическая служба в школе была не только для учеников и родителей, но и учителей, потому что они жалуются на эмоциональное давление и непонимание со стороны родителей. Им нужна поддержка», — пояснила Насырова, добавив, что педагогов Альметьевска, с которыми она встречалась ранее, также беспокоил прессинг и высокие требования, которые им предъявляют родители и администрация школ.

Зеленодольские учителя пожаловались на перегруженность бюрократической работой, подавление инициативности и низкую зарплату. А некоторые педагоги отметили, что в школах не хватает самого необходимого — учебников и компьютеров. «Решать проблемы школы надо начать с оснащенности кабинетов по требованиям ФГОС. Сейчас из-за нехватки финансирования этого достичь трудно, а дети креативные, владеют компьютерными технологиями, недопустимо оставлять кабинет таким, каким он был в XX веке», — поделилась мнением учитель музыки зеленодольской школы № 15 Суфия Галимова.

Результатом встречи стали рекомендации, которые помогут улучшить условия работы школьных учителей. Педагоги предложили перейти на пятидневную учебную неделю, уменьшить количество учеников в классе, проводить ОГЭ только для поступающих в 10-й класс и многое другое. Их идеи лягут в основу Свода правил для школ, который готовит Альбина Насырова. «Этот документ появится к началу учебного года, к его разработке сейчас активно подключаются учителя и директора школ республики. Свод правил предложим образовательным организациям», — отметила она.

Для дальнейшей работы над новыми школьными правилами Альбина Насырова встретится с учителями в Нижнекамске 26 июня.

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