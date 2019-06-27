(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Татарстан вошел в число самых безопасных для путешествий регионов России, следует из данных онлайн-тревел-агентства Biletix. Об этом сообщает RT.

Так, наиболее безопасным пользователи сервиса считают Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В рейтинг также вошли Татарстан, Алтай, Москва, Подмосковье и Краснодарский край, причем по поводу трех последних пунктов мнения разделились. Эти регионы одновременно вошли в список как самых безопасных, так и опасных направлений для туризма.

Самыми опасными помимо Москвы и Краснодарского края пользователи считают Дагестан, Чечню и Свердловскую область.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в пятерку привлекательных для путешествий молодежи городов.

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