День молодёжи в Казани впервые отметят в речном порту

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани 27 июня День молодёжи пройдёт в формате масштабного фестиваля под открытым небом в речном порту. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал председатель Комитета по делам детей и молодёжи Айрат Фаизов.

«В этот день, 27 числа, состоится ключевое событие праздничной программы — масштабный фестиваль "День молодёжи", который развернётся возле основного здания речного порта. Это место пользуется популярностью у молодёжи и подходит для мероприятия такого формата», — сообщил Фаизов.

Он добавил, что на главной сцене фестиваля выступят победитель первого сезона шоу «Песни» на ТНТ Terry, ди-джей DJ Kashin и дуэт «Volac».

Кроме того, на сцене пройдёт выступление казанских музыкальных групп «Волга-Волга», Silfred Crew, «Мураками», битбоксера Мити Бурмистрова и др.

В программе фестиваля также будут представлены уличные танцы, соревнования по стритболу, выставка арт-объектов, винил-маркет и лекторий, посвященный общественным организациям.

Помимо этого, в этот день в КЦ «Московский» впервые состоится вручение республиканской премии по поддержке кадров в сфере государственной молодежной политики «На одной волне».

Ожидается, что в фестивале примут участие более 10 тыс. человек.

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