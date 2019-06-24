Татар-информ

24 июня 2019, 10:54

Общество

День молодёжи в Казани впервые отметят в речном порту

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Общество

День молодёжи в Казани впервые отметят в речном порту

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Хедлайнерами фестиваля станут победитель первого сезона шоу «Песни» на ТНТ Terry, а также DJ Kashin и дуэт «Volac».

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани 27 июня День молодёжи пройдёт в формате масштабного фестиваля под открытым небом в речном порту. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал председатель Комитета по делам детей и молодёжи Айрат Фаизов. 

«В этот день, 27 числа, состоится ключевое событие праздничной программы — масштабный фестиваль "День молодёжи", который развернётся возле основного здания речного порта. Это место пользуется популярностью у молодёжи и подходит для мероприятия такого формата», — сообщил Фаизов. 

Он добавил, что на главной сцене фестиваля выступят победитель первого сезона шоу «Песни» на ТНТ Terry, ди-джей DJ Kashin и дуэт «Volac». 

Кроме того, на сцене пройдёт выступление казанских музыкальных групп «Волга-Волга», Silfred Crew, «Мураками», битбоксера Мити Бурмистрова и др. 

В программе фестиваля также будут представлены уличные танцы, соревнования по стритболу, выставка арт-объектов, винил-маркет и лекторий, посвященный общественным организациям. 

Помимо этого, в этот день в КЦ «Московский» впервые состоится вручение республиканской премии по поддержке кадров в сфере государственной молодежной политики «На одной волне». 

Ожидается, что в фестивале примут участие более 10 тыс. человек.

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