Татар-информ

24 июня 2019, 21:46

Спорт

В Альметьевском триатлоне свою силу воли и физическую форму проверили триста спортсменов

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Спорт

В Альметьевском триатлоне свою силу воли и физическую форму проверили триста спортсменов

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Участникам предстояло преодолеть дистанцию спринт индивидуально или в эстафетной команде.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). 23 июня нефтяная столица Татарстана приняла Альметьевский триатлон 2019. На старт вышли около триста легкоатлетов, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию спринт индивидуально или в эстафетной команде. Всего в Альметьевском триатлоне себя испытали спортсмены из 17 регионов и 36 городов России. Самыми активными в гонке стали жители Республик Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, а также Самарской области.



Абсолютным победителем соревнований в индивидуальной гонке стал Роман Ефграфов. Он преодолел дистанцию за 1:04:21. «Серебро» и «бронзу» завоевали Вячеслав Соколов и Сергей Сташевский с результатами 01:05:53 и 01:06:46 соответственно.

В женском зачете самой быстрой оказалась Мария Корчагина, которая финишировала с результатом 1:19:25. Спустя четыре минуты финишную черту преодолела Анна Захарова (результат 01:23:41), третий результат 1:29:02 оказался у Марии Коростелевой.



Уже в следующие выходные в Казани пройдет первая шоссейная велогонка Tour de Tatarstan Kazan 2019, где спортсмены смогут преодолеть дистанции в 7,5 км, 50 и 100 км по главным улицам города.

 

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