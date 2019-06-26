Прохладная и влажная погода сохранится в Татарстане

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Завтра, 27 июня, на территории Татарстана сохранится прохладная и влажная погода. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов республики пройдут дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 7 градусов тепла. В светлое время суток потеплеет до +15, +20 градусов. Теплее всего будет на востоке региона, холоднее – на юго-западе.

При этом ни гроз, ни связанных с ними усилений ветра в Татарстане не ожидается. В четверг будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», осадки в эти дни приносят с собой проходящие через республику атмосферные фронты.

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