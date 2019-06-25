Ночью в Татарстане похолодает до 8 градусов выше нуля

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В ночь на среду, 26 июня, на территории Татарстана похолодает до 8–13 градусов выше нуля. При этом в дневные часы температура воздуха поднимается до 17–22 градусов тепла, информирует Гидрометцентр РТ.

Проходящие через республику атмосферные фронты принесут с собой осадки: ночью местами вероятны небольшие дожди, днем дожди пройдут в большинстве районов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», кое-где также возможны грозы с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15–20 м/с.

Согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, температурный фон останется пониженным и в четверг, 27 июня.

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