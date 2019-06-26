Фаттахов: «Мы не дорабатываем с поддержкой молодых семей»

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Министерство по делам молодежи Татарстана не дорабатывает по вопросу поддержки молодых семей. Об этом на встрече с журналистами заявил глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Мы не дорабатываем с молодыми семьями, вообще с институтом семьи. Есть статистика – каждая вторая семья разводится. Мы не должны стоять в стороне, мы должны найти формы, проекты, площадки. Министерство по делам молодежи должно быть вовлечено в этот процесс», – подчеркнул министр.

Одним из приоритетных проектов является улучшение жилищных условий молодых семей, сказал Фаттахов.

«Мы обратились к Президенту Татарстана (Рустаму Минниханову – прим. Т-и), он нас в целом поддержал и поставил задачу с Государственным жилищным фондом разработать программу поддержки молодых семей. Не буду говорить, что она уже готова – это неправда, но это наше намерение, и мы будем к этому стремиться», – заключил министр по делам молодежи РТ.

Еще в 2015 году Кабинет Министров Татарстана утвердил программу по обеспечению жильем молодых семей. Она действует с 2016-го по 2020 год. В столице республики Казани принята аналогичная специализированная программа.

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