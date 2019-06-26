Выборы в Молодежный парламент пройдут параллельно выборам в Госсовет РТ

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Выборы в Молодежный парламент Татарстана пройдут параллельно выборам в Государственный Совет РТ VI созыва. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Мы хотим полностью переформатировать Молодежный парламент и через него привить навык парламентаризма, показать молодым людям, что от них что-то зависит, – сказал глава министерства. – Мы хотим сделать так, чтобы выборы в Молодежный парламент, которые пройдут параллельно выборам в Государственный Совет, были максимально открытыми и доступными».

Фаттахов хочет, чтобы Молодежный парламент был сформирован из «по-настоящему молодых, активных и представляющих серьезную целевую аудиторию людей». Кандидатов не будут просеивать сквозь какие-либо фильтры, отметил министр.

«Мы хотим, чтобы у молодых людей появилось искреннее желание не оставаться в стороне от общеполитических процессов, в данном случае – от выборов», – заключил руководитель Минмолодежи республики.

В мае этого года Молодежный парламент Татарстана отметил свое 15-летие. Сейчас эта организация называется Общественной молодежной палатой при Госсовете РТ. По словам Фаттахова, теперь она будет именоваться Молодежным парламентом официально.

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