В Татарстане планируют к 2020 году перевести два сочинения по истории Золотой Орды

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В 2020 году Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук Татарстана планирует представить переводы двух сочинений по истории Золотой Орды – «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» и «Семь планет». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени М. А. Усманова Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Ильнур Миргалеев.

«В этом году получили “Таварих-и гузида-йи нусрат-наме”, книгу конца XV – начала XVI века. Небольшое сочинение в 140–150 листов, мы планируем ее перевести и издать в 2020 году», – пояснил он.

Труд «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» написан на староузбекском языке и посвящен истории Шейбани-хана, основателя Узбекского ханства.

«Также готовится к изданию труд “Семь планет“. Транскрипция этой книги уже сделана, а перевод планируем закончить к 2020 году», – добавил спикер.

Кроме того, Института истории АН РТ готовит большой проект по персидским источникам и совместный проект с турецкими исследователями по истории Османской империи.

Сотрудники института ранее уже подготовили семитомник «История татарского народа с древнейших времен», где третий и четвертый тома посвящены татарским ханствам, и созданная совместно с Оксфордским университетом книга «Золотая Орда в мировой истории».

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