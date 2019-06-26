Историк: Татарстан является преемником Золотой Орды

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Татарстан является преемником Золотой Орды. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной проходящему в Казани VI международному Золотоордынскому форуму, заявил кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по науке Института истории Академии наук Узбекистана Шухрат Мухамедов.

«Я считаю, что Татарстан является преемником Золотой Орды. Для нас очень важно исследовать, какие этносы проживали в Орде, ведь это было не моноэтничное государство», – заметил историк.

Среднеазиатский регион стал местом встречи многих этносов, там перемешались иранские, тюркские и арабские народы, добавил Мухамедов.

«Институт Марджани собрал известных ученых и настоящих знатоков этого периода. Этнический состав также рассматривается на форуме. Но никто не говорит, что именно шестая конференция поставит точку во всех вопросах, которые требуют дальнейшего исследования», – заключил он.

VI международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды» продолжит свою работу до 28 июня.

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