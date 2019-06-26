Нумизмат: Русские княжества позаимствовали денежную систему у Золотой Орды

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Русские княжества заимствовали денежную систему у Золотой Орды. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на международном форуме, посвященном 750-летию Улуча Джучи, рассказал волгоградский нумизмат Иван Евстратов.

«Русские не просто заимствовали какие-то денежные единицы от Джучидов. В ближайших к джучидской территории русских княжествах их денежная система была введена в непосредственном виде. И даже потом, когда сложилась единая русская денежная система, из русского денежного лексикона не исчезли следы джучидской системы», – отметил исследователь.

Он добавил, что русские слова «деньги» и «рубль» произошли от таких тюркских слов, как «данг» и «сум».

«“Рубль“ представляет собой этимологическую кальку с тюркского слова “сум“. Оно означало “кусок“ или “слиток“ (серебра – прим. Т-и), а рубль раньше и был серебряным слитком», – объяснил Евстратов.

Стартовавший сегодня VI международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды» продолжит свою работу до 28 июня.

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