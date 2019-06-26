«Единая Россия» сформирует пакет наказов от татарстанцев перед выборами в Госсовет РТ

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Во время предвыборной кампании в Государственный Совет РТ татарстанская «Единая Россия» сформирует пакет наказов от жителей республики, касающихся развития городов, районов и сельских поселений. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель фракции «Единой России» в парламенте республики Юрий Камалтынов.

«Во время предвыборной кампании для нас принципиально важно максимально охватить каждого из наших избирателей. У каждого жителя республики будет возможность либо лично, либо через телефонную связь, либо через соцсети или Интернет ознакомиться с биографиями кандидатов, задать им вопрос, поднять конкретную проблему. Это позволит партии учесть все пожелания и наказы татарстанцев», – сказал Камалтынов.

По словам руководителя фракции, практика формирования пакета наказов для «Единой России» не нова. В 2014 году перед выборами в Госсовет РТ кандидаты в депутаты собрали около 2,5 тыс. наказов, из которых более 80% уже реализованы.

«Еще одно направление работы партии – реализация национальных проектов. “Единая Россия” принципиально ставит вопрос по контролю за использованием средств, которые выделяются из федерального и республиканского бюджетов. Я могу сказать, что только в этом году будет выделено боле 20 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Это конкретные объекты – детсады, школы, лечебные учреждения, дороги… Наша задача сделать так, чтобы жители республики вместе с активистами “Единой России” контролировали возведение объектов, на которые выделены бюджетные средства», – пояснил Камалтынов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», татарстанская «Единая Россия» представила в Центризбирком Татарстана документы для выдвижения республиканского списка кандидатов депутаты Госсовета РТ VI созыва.

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