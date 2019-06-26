«Единая Россия» представила в ЦИК Татарстана список кандидатов в депутаты Госсовета РТ

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Татарстанская «Единая Россия» представила в Центризбирком региона документы для выдвижения республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ VI созыва.

Как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель фракции «Единой России» в парламенте республики Юрий Камалтынов, в партийный список вошли 56 фамилий, которые выбрали сами татарстанцы во время предварительного голосования партии 26 мая 2019 года. За кандидатов от «Единой России» проголосовали около 400 тыс. жителей республики.

«Мы подали документы в ЦИК Татарстана, нас заверили, что в течение трех дней они будут рассмотрены. Мы надеемся, что в пятницу состоится заседание Центризбиркома республики. Мы очень на это рассчитываем, поскольку готовили документы очень тщательно», – сказал Камалтынов.

Руководитель пресс-службы ЦИК РТ Альфия Алимова уточнила, что решение о регистрации списка будет принято до 24 июля. После заверения списка и открытия специального избирательного счета ТРО партии «Единая Россия» пройдет процедуру регистрации. Но уже с сегодняшнего дня кандидаты-единороссы могут вести агитационную работу.

Татарстанская «Единая Россия» утвердила список кандидатов в депутаты Госсовета РТ на партийной конференции 20 июня. Первые строчки списка заняли глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель автогоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимира Чагин и директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова. В число кандидатов от партии власти также вошли министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, глава Зеленодольского района Александр Тыгин и многие другие.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.