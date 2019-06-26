В VI Золотоордынском форуме впервые примут участие исследователи из Узбекистана и Шотландии

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В VI международном Золотоордынском форуме, который проходит в Казани с 26 по 28 июня, впервые примут участие исследователи из Узбекистана и Шотландии. Об этом сегодня после пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени М. А. Усманова Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Ильнур Миргалеев.

«Шестой форум мы приурочили к 750-летию Золотой Орды и Таласскому курултаю, где как раз 750 лет назад собрались чингизидские правители и юридически признали независимость улусов, их границы и статусы. Это важно для многих народов Евразии и, естественно, для татарского народа, потому что в период Золотой Орды мы оформились как средневековый татарский этнос», – пояснил он.

Всего участниками форума станут ученые из 14 стран, среди которых – Болгария, Великобритания, Венгрия, Египет, Казахстан, Китай, Монголия, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия и Япония.

«Мы работаем как площадка. География участников обширна, в форуме принима.т участие около 14 стран. Где бы ни работали специалисты по Золотой Орде, мы с ними стараемся держать контакт», – добавил Ильнур Миргалеев.

В рамках форума прочтут 95 докладов историки, археологи, религиоведы, нумизматы и другие исследователи золотоордынской тематики. Научная часть форума продлится два дня. На третий день состоятся экскурсии и заседание коллегии журнала «Золотоордынское обозрение».

«Осталось еще много моментов, которые требуют дискуссий и объяснений. На обсуждения как раз выносятся узловые темы», – добавил спикер.

Золотая Орда – важный момент для истории России и, прежде всего, для истории татарского народа, подытожил Миргалеев.

Золотоордынский форум проводится раз в два года. Обычно они собирают примерно по 100 участников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.