Татар-информ

25 июня 2019, 22:36

Общество

В ряде домов пяти районов Казани 26 июня отключат свет

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Общество

В ряде домов пяти районов Казани 26 июня отключат свет

Отключение связано с проведением с планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Завтра, 26 июня, в пяти районах Казани произойдет временное отключение электроэнергии. 

Так, с 8.00 до 17.00 свет будет отключен в ряде домов Авиастроительного района по адресам: ул. Чапаева, 16 и ул. Максимова, 40.

В Вахитовском районе электричества не будет с 10.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Мазита Гафури, 34, ул. Зайцева, 17, ул. Меховщиков, 40.

В микрорайоне Красная Горка, расположенном в Кировском районе, жители останутся без света с 8.00 до 17.00. Отключение произойдет по следующим адресам: ул. Водников, 49, 51/1, ул. Объединенная, 2-7, 7а, 8-14, 14а, 15-23, 23а, 24, 24а, 26, 28.

С 8.00 до 17.00 электричество будет отсутствовать в жилых домах Приволжского района по адресам: ул. Авангардная, 58, 62 корп. 1-5, 66, 66 корп. 2-3, ул. Габишева, 4, 6, 8, 10, ул. Дубравная, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, ул. Южно-Промышленная, 15, проспект Победы, 35, 35а, 35б и в домах, относящихся к частному сектору, по ул. 2-я Бригадная, ул. Авангардная, ул. Грунтовая, ул. Поперечно-Сормовская, ул. Сормовская, ул. Тюменская, ул. Школьная, Оренбургскому проезду, Оренбургскому тракту, Тюменскому переулку. Также электроэнергия временно будет отсутствовать в поселке Борисково по улицам: Башкирская, 2-я Нижнекамская, Нижнекамская и Пожарная, в поселке Мирный по улицам: 5-я Давликеевская, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 12-я Новосельская и Поперечно-Давликеевская, в поселке Плодопитомник по улицам: Бакчалы, Кобякова, Кулле, Листопадная, Раушан, Синеч, Снежная, и в поселке Салмачи по улицам 5-я Зеленая и Центральная.

На улицах Азина и Мичурина в поселке Киндери, расположенном в Советском районе, отключение электричества запланировано с 9.00 до 18.00.

Причина отключения — проведение с планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, сообщает пресс-служба Сетевой компании.

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