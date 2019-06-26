Римма Ратникова: Проект «Тукай Юлы – Путь Тукая» вдохнет новую жизнь в татарское село

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Реализация проекта «Тукай Юлы – Путь Тукая» позволит вдохнуть новую жизнь в татарские деревни. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выразила заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова.

По мнению Риммы Ратниковой, на сегодняшний день любые российские деревни нуждаются в поддержке как государства, так и общественности.

«Сказать, что татарская деревня у нас такая шикарная и все там очень красиво, мы не можем. Деревня, не взирая на то, какая она – русская, татарская, нуждается сегодня в поддержке. И недаром в РФ разрабатываются программы развития села», – подчеркнула спикер.

Ратникова также выразила надежду на то, что проект «Тукай Юлы – Путь Тукая» вдохнет новую жизнь в повседневность деревень и поможет сохранению татарского языка, обычаев и обрядов, а также возрождению памятников истории и культуры. Кроме того, благодаря нему активизируется и начнет плодотворно развиваться деловая активность на селе, добавила она.

«Возможно, наш проект вдохнет новую жизнь в татарское село. Если село будет встречать гостей, все [жители] захотят оставить о себе хорошее впечатление», – заключила зампред Госсовета РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Арском районе Татарстана 29 июня дадут старт проекту «Тукай Юлы – Путь Тукая». Гости праздника пройдут 21 км от села Нижние Метески до Нового Кырлая.

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