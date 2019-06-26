Татарстанцев приглашают пройти по «Пути Тукая» и познакомиться с татарскими обычаями

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Арском районе Татарстана 29 июня дадут старт проекту «Тукай Юлы – Путь Тукая». Гости мероприятия пройдут 21 км от села Нижние Метески до Нового Кырлая, познакомятся с культурными традициями татарского народа, увидят памятники истории и культуры, а также отведают национальные блюда. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова.

«Вас ожидают шикарные впечатления от общения с природой, вы заведете новых друзей, [увидите] очень красивый ландшафт, познакомитесь с бытом татарской деревни. Деревня – хранитель и татарского языка, и национальных песен, и праздников», – отметила спикер.

Ратникова также добавила, что над проектом работает большая группа энтузиастов, состоящая примерно из 40 человек. Первый этап «Тукай Юлы – Пути Тукая» реализован при финансовой поддержке активистов, однако для продолжения его развития необходима помощь властей, и команда надеется ее получить.

«Это народный проект. Мы объединились группой энтузиастов, совместными усилиями нарастили проект новыми идеями. Чтобы маршрут зажил, нам надо показать, что люди пошли [по “Пути Тукая“]», – подчеркнула зампредседателя Госсовета.

В свою очередь инициатор проекта – учредитель Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев рассказал, что идея создать туристический маршрут, посвященный великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, возникла у него во время кругосветного путешествия.

«Во время своего кругосветного путешествия по 13 странам мира я обратил внимание на то, что в Испании, в странах Балтии, в Польше широко развита такая форма культурного времяпровождения, как пеший или велосипедный туризм», – прокомментировал Янышев, добавив, что был поражен путешествием по Пути святого Иакова на севере Испании. Сотни тысяч людей разных культур, национальностей, физических возможностей и возраста приезжают в это место, чтобы пройти пешком более сотни километров, пояснил он.

«Я понял, что у нас в России такого нет. В первую очередь у меня возникло желание связать маршрут со своим родным домом, с Татарстаном. В Арском районе родилась моя мама, я уже путешествовал здесь на велосипеде», – объяснил свои мотивы Ильдус Янышев.

Он также выразил надежду на то, что маршрут станет гуманитарным, и отметил важность дружбы селян и горожан. «Не надо бояться этой дружбы. Человек становится счастливее, когда он помогает и ему помогают. Цель проекта в этом, а не заработать деньги», – резюмировал инициатор «Пути Тукая».

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