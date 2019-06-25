В КГАСУ разработали маршрут «Тукай Юлы — Путь Тукая»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В КГАСУ был разработан культурно-паломнический маршрут «Тукай Юлы — Путь Тукая», сообщает мэрия Казани.

Новый путь следования получил свое название в честь татарского поэта Габдуллы Тукая и охватит основные места, которые были связаны с его жизнью и творчеством.

Маршрут охватит северные районы Республики Татарстан: Арский, Атнинский, Балтасинский, Высокогорский. В тестовом режиме его пройдут 29 июня. «Около 100 казанцев доберутся на электричках с центрального железнодорожного вокзала до Арска, а оттуда пешком или на велосипедах преодолеют весь маршрут», — говорится в сообщении.

Общая протяженность маршрута 21 км, а основные пункты следования — Нижние Метески, Верхние Метески, Мендюш, Старый Кырлай, Новый Кырлай.

По пути туристы получат возможность познакомиться с бытом и культурной жизнью татарских деревень, увидеть живописную природу и продегустировать национальные татарские блюда.

В завершение маршрута участники посетят музей Габдуллы Тукая.

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