В России расширили список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому был расширен список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии в 25%. Документ накануне был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый список вошли профессии, должности и специальности, обязанности которых включают работы с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, производственного оборудования, а также обслуживанием сельскохозяйственных объектов.

В постановлении перечисляются и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Для того, чтобы получать прибавку к пенсии, должны быть соблюдены несколько условий: человек должен постоянно проживать в сельской местности, иметь не менее 30 лет стажа трудовой деятельности в сельском хозяйстве и не заниматься другой работой, подлежащей обязательному пенсионному страхованию.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил увеличить число работников, получающих сельскую прибавку к пенсии.

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