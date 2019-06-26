Татар-информ

26 июня 2019, 08:22

Сельское хозяйство

В России расширили список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии

Рекомендуем

Сельское хозяйство

В России расширили список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии

В новый список вошли должности, обязанности которых включают работы с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому был расширен список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии в 25%. Документ накануне был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В новый список вошли профессии, должности и специальности, обязанности которых включают работы с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники, производственного оборудования, а также обслуживанием сельскохозяйственных объектов.

В постановлении перечисляются и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию. 

Документ вступает в силу со дня его подписания. 

Для того, чтобы получать прибавку к пенсии, должны быть соблюдены несколько условий: человек должен постоянно проживать в сельской местности, иметь не менее 30 лет стажа трудовой деятельности в сельском хозяйстве и не заниматься другой работой, подлежащей обязательному пенсионному страхованию.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил увеличить число работников, получающих сельскую прибавку к пенсии. 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане впервые было произведено более 4 тыс. тонн молока в сутки
Новости дня
09:34
Альметьевский борец стал чемпионом мира по корэш

Искандер Гарифьянов признан лучшим в весовой категории 70 кг.

09:33
В Казани спасатели помогли мужчине, провалившемуся в заброшенный котлован

Происшествие случилось возле дома № 30 на улице Сафиуллина.

09:20
Био-фестиваль с лекциями об осознанном образе жизни и йогой пройдет на Кремлевской набережной

Life Fest «Bio» пройдет 13 июля в центре Казани.

09:12
Водителей могут лишить прав из-за грязных номеров
08:50
В Росмолодежи рассказали о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия
08:30
Комитет РТ по охране наследия: Мечеть и две церкви из дерева требуют безотлагательной реставрации

Постройки названы кандидатами на включение в республиканскую программу «Мирас – Наследие».

08:22
В России расширили список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии
08:00
Монтаж иконостасов в воссоздаваемом соборе Казанской иконы Божией Матери начнут уже в 2019 году

В пещерном храме православной святыни строители планируют завершить работы до конца года.

07:49
Минниханов примет участие в заседании Госсовета РФ по вопросу развития автодорог

Проведет заседание Президент России Владимир Путин.

07:35
Песошин проведет собрание акционеров Сетевой компании и откроет крупнейшую подстанцию в Казани

Подстанция «Портовая» снабжает электроэнергией жителей Вахитовского района столицы РТ, ряд предприятий, а также Речной порт и автовокзал.

07:23
В Менделеевске стартуют семинары для самозанятых

На вопросы самозанятых города и района будут отвечать представители налоговой службы и Ассоциации самозанятых Татарстана.

07:16
Определился подрядчик строительства первого участка Большого Казанского кольца

Строительство участка магистрали от улицы Булатова до Технической обойдется в 2,3 млрд рублей.

06:58
Малообеспеченные семьи начнут получать ежемесячное пособие на детей в размере 10 тыс. рублей
06:44
На Стахеевский фестиваль в Нижнекамск съедутся артисты со всего Татарстана

На фестиваль уже заявлены коллективы и солисты из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Камских Полян, Лаишевского и Новошешминского районов.

06:30
«Культурные нормативы» введут в школах с сентября 2019 года
06:12
Свияжск в третий раз примет фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

В состав жюри фестиваля вошли такие известные кинематографисты, как Наталья Мещанинова, Виктор Зацепин и Мацей Дрыгас.

05:25
Арт-проект «Сказки о золотых яблоках» объявил набор волонтеров в Альметьевске

Волонтеров ждет отличный опыт работы с паблик-артом, новые знакомства и подарки от организаторов.

04:18
Тетюшане подготовили концертную программу на юбилейном Ивановском областном Сабантуе

В организации праздника приняла участие делегация Тетюшского района под руководством Рамиса Сафиуллова.

03:47
Специалисты объяснили, почему свалка в нижнекамском селе Прости горела всю осень

Исследование проводили специалисты из Чебоксар, которые с помощью георадара и буровой установки провели детальный анализ площади в 35 га.

02:22
На День молодежи бугульминцы смогут покидаться краской и потанцевать в пене

Местом проведения основных торжеств станет парк культуры и отдыха на улице Ленина («Детский парк»).

01:25
У подножия Лысой горы в Заинском районе отметили праздник Жыен

Праздник проводится в связи с завершением весенних работ в поле и началом сенокоса.

00:49
В лагере «Яблочко» Бугульминского района построили модель Т-34

По итогам квеста ребята воссоздали модель легендарного танка Т-34, победители получили заслуженные грамоты.

25.06 23:52
Брейк-данс и скейтбординг включены в программу Олимпиады в Париже
25.06 23:39
Тетюшскую землю с мест захоронений поместили в «солдатский кисет» для главного армейского храма

Тетюшские школьники отметили, что испытывают гордость за подвиг предков.

25.06 23:28
Нижнекамские школьники узнали, почему нельзя дарить цветы на экзамене

Представители академии творческой молодежи Татарстана провели в Нижнекамск квиз, во время которого был разобран ряд ситуаций.

События