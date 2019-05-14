Минтруд России предложил увеличить число работников, получающих сельскую прибавку к пенсии

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Министерство труда России предложило расширить список профессий, дающих право на получение сельской прибавки к пенсии. Проект соответствующего постановления Правительства РФ опубликован на Федеральном интернет-портале нормативных правовых актов.

Сейчас при наличии 30 лет стажа в сельском хозяйстве пенсионер получает надбавку в 25% от фиксированной страховой пенсии по старости и по инвалидности. Перечень профессий, дающих право на нее, утверждает Правительство страны.

Минтруд намерен дать право на прибавку к пенсии не только работникам, чьи связанные с растениеводством, животноводством и рыболовством специальности уже внесены в список, но и занятым в обслуживании и ремонте сельхозтехники и оборудования, а также обслуживанию сельхозобъектов.

Речь идет о подсобных рабочих, кладовщиках, кочегарах, сторожах и охранниках, строителях сельскохозяйственных сооружений, токарях и сварщиках, заведующих складами и гаражами, инженерах-механиках и инженерах-электриках, следует из документа.

Кроме того, предпринимателей, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, планируется приравнять к сельхозработникам. Действие измененного списка предполагается распространить на правовые отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что выплаты неработающим пенсионерам в Татарстане повысят до 8 тыс. рублей и прибавят соцдоплату.

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