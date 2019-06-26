Био-фестиваль с лекциями об осознанном образе жизни и йогой пройдет на Кремлевской набережной

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Фестиваль Life Fest «Bio» пройдет 13 июля на Кремлевской набережной в Казани, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

«13 июля состоится полезный фестиваль Life Fest „Bio“ на Кремлевской набережной. Гости фестиваля смогут ответить на множество вопросов о красоте, экологии, здоровье и правильном питании», — говорится в сообщении.

На фестивале пройдут лекции о здоровом и осознанном образе жизни, а также групповые тренировки и занятия йогой. Горожане и гости Казани смогут закупиться на тематическом маркете и перекусить на фудкорте с уличной едой.

Здесь же экоактивисты организуют мобильные пункты сбора вторсырья. Напомним, что в мае казанцы сдали на переработку более 900 кг стекла и 700 кг макулатуры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.