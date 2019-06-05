Татар-информ

5 июня 2019, 22:00

ОбществоЗдоровье и среда

В мае казанцы сдали на переработку более 900 кг стекла и 700 кг макулатуры

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ОбществоЗдоровье и среда

В мае казанцы сдали на переработку более 900 кг стекла и 700 кг макулатуры

Для благотворительных целей жители города принесли более 450 кг одежды.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В течение мая жители Казани сдали в мобильный пункт приема вторсырья 965 кг стекла и 776 кг макулатуры, сообщается в пресс-службе мэрии Казани. 

Кроме того, на переработку были отправлены 236 кг твердого и 142 кг мягкого пластика соотвественно, 68 кг тетрапака, 65 кг металла, 50 кг текстиля, 15-литровый контейнер с батарейками и прочие отходы. 

Работа мобильного пункта помогла и благотворительному проекту «Волшебные крышечки», для которого было собрано 38 кг крышек от пластиковых бутылок.

Также для благотворительных целей жители города принесли более 450 кг одежды. 

Следующая акция по сбору вторсырья будет проведена 30 июня с 15.00 до 19.00 по адресу: проспект Победы, 141.

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