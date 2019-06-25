В Казани запретили въезд на парковку у речпорта из-за празднования Дня молодежи

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Казани ограничили въезд транспорта на парковку у речного порта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на постановление исполкома.

Запрет ввели из-за подготовки и празднования Дня молодежи, он будет действовать до 8 часов 29 июня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что День молодежи отпразднуют в казанском речном порту впервые. На главной сцене фестиваля выступят победитель первого сезона шоу «Песни» на ТНТ Terry, ди-джей DJ Kashin и дуэт «Volac». Кроме того, на сцене пройдёт выступление казанских музыкальных групп «Волга-Волга», Silfred Crew, «Мураками», битбоксера Мити Бурмистрова и др.

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