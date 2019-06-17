Впервые в истории Актанышского района РТ валовой суточный надой превысил 200 тонн молока

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Впервые в истории Актанышского района Татарстана валовой суточный надой в местных сельхозформированиях превысил 200 тонн молока. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в районном Управлении сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 17 июня, в сельхозформированиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района валовой суточный надой составил 200,1 тонны молока. «Такой высокий результат достигнут впервые в истории нашего района. Это на 27,9 тонны, или на 16%, выше показателя на аналогичную дату прошлого года», – сообщил начальник райсельхозуправления Айдар Мирхайдаров.

Как отметил собеседник агентства, весомый вклад в увеличение производства молока в районе внесли такие хозяйства, как ООО «Ташкын», где суточный удой молока составил к соответствующей дате прошлого года 133%, ООО «Тан» – 130%, агрофирма «Аняк» – 115%, агрофирма «Актаныш» – 111% и ряд других.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ, Актанышский район стал четвертым по счету муниципальным районом республики, где сельхозорганизации производят более 200 тонн молока за сутки.

«Лидирует по этому показателю Кукморский район, где валовой суточный надой на 17 июня составляет 273 тонны молока, что на 9% больше, чем на эту дату годом ранее», – уточнил заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства министерства Ирек Гибадуллин. По его словам, на втором месте Балтасинский район – 254,5 тонны (рост 18%), на третьем – Атнинский – 219,4 тонны (рост 12%).

В республике по состоянию на 17 июня валовой суточный надой молока в сельхозорганизациях составил 3 тыс. 961,4 тонны, что на 133,5 тонны (на 3,6%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как отметил Ирек Гибадуллин, за январь – май этого года в республике сельхозорганизациями произведено около 549 тыс. тонн молока, что составляет к показателю за аналогичный период прошлого года 104%.

Согласно информации пресс-службы Минсельхоза России, Татарстан лидирует по объемам производства и реализации товарного молока среди субъектов Федерации. Так, по оперативным данным ведомства на 10 июня текущего года, сельхозорганизации страны реализовали 48,7 тыс. тонн молока за сутки, что на 3,5% больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом наибольший суточный объем реализации молока достигнут в Татарстане – 3,7 тыс. тонн.

Также в тройке лидеров по этому показателю Краснодарский край – 2,7 тыс. тонн и Воронежская область – 2,2 тыс. тонн. В Новосибирской области и Удмуртской Республике за сутки реализовано по 1,9 тыс. тонн молока, в Кировской области и Алтайском крае – по 1,8 тыс. тонн.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.