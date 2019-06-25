Бело-Безводненская библиотека Зеленодольского района станет первой в России модельной библиотекой

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Бело-Безводненская библиотека Зеленодольского района вошла в нацпроект «Культура» и получит 5 млн рублей на обновление формата, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Куратор группы по контролю за исполнением нацпроекта «Культура», первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова и министр культуры РТ Ирада Аюпова осмотрели объект.



Ольга Казакова отметила, что уже через полгода в Зеленодольском районе появится первая в стране модельная библиотека. Она будет располагаться небольшом доме культуры и станет местом больших культурных активностей для всего местного населения.



Кроме того, в рамках нацпроекта уже в этом году поступят федеральные средства на строительные работы – для трех домов культуры в селе Билярск Алексеевского района, селе Миннибаево Альметьевского района и селе Верхний Такермен Мензелинского района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на реализацию нацпроекта «Культура» Набережные Челны получат 328,3 млн рублей.

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