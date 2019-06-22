В этом году на реализацию нацпроекта «Культура» Набережные Челны получат 328,3 млн рублей

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В 2019-2020 годы в Набережных Челнах планируется отреставрировать пустующее здание для размещения в нем Татарского драматического театра в рамках реализации Национального проекта «Культура». Уже в этом году Автоград получит на реализацию проекта 328,3 млн рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда со ссылкой на депутата Госдумы, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфию Когогину.

Депутат провела выездное совещание по вопросу реставрации здания для размещения театра, который сейчас работает в приспособленном помещении, не вмещающем большое количество зрителей.

На совещании были затронуты вопросы реализации Национального проекта в целом и что предстоит сделать в ближайшие пять лет для развития культуры в Набережные Челнах.

«То, что в ходе работы над проектом федерального бюджета нам с Министерством культуры России, руководством Республики Татарстан удалось внести поправки, и то что Челны уже в этом году получат на реализацию проекта 328,3 млн рублей и столько же в следующем — вселяет уверенность в успешном и своевременном завершении реконструкции, и к концу следующего года мы получим обновленный татарский драматический театр, который станет центром притяжения для челнинцев», — отметила Альфия Когогина.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Татарский драматический театр Набережных Челнов разместится в здании бывшего развлекательного комплекса «Колизей», его реконструкция обойдется в 700 – 800 млн рублей.

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