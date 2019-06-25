Елена Саляхова

25 июня 2019, 11:01

Происшествия

Казанца, который домогался 11-летней девочки, Верховный суд РТ отправил в колонию на 9 лет

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Происшествия

Казанца, который домогался 11-летней девочки, Верховный суд РТ отправил в колонию на 9 лет

Фото: Елена Саляхова

35-летний Ильдар Низамиев преследовал пятиклассницу от школы до остановки, а затем сел с ней в автобус.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Верховном суде республики Татарстан вынесли приговор 35-летнему Ильдару Назмиеву, который в марте этого года домогался пятиклассницы.

По статье «Насильственные действия сексуального характера» суд отправил Низамиева в колонию особого режима на 9 лет. Свою вину он признал полностью и раскаялся.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 марта Низамиев заметил девочку во дворе школы, прошел с ней до остановки и сел в автобус, где начал приставать к ребенку. Девочка испугалась, вышла из транспорта, но Низамиев отправился следом. Школьнице пришлось зайти в магазин, чтобы скрыться от злоумышленника и попросить о помощи.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря записям, полицейским удалось вычислить и оперативно задержать Низамиева. Выяснилось, что мужчина не так давно освободился из колонии, где отбывал срок за аналогичное преступление. Злоумышленнику предъявили обвинение совершении насильственных действий сексуального характера. 14 марта суд отправил Низамиева в СИЗО. 

 

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